Familien haben am meisten von Entlastungsmaßnahmen

Familie friert auf dem Sofa (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Von den Entlastungsmaßnahmen im kommenden Jahr profitieren Familien besonders stark.

Köln in Deutschland - Am stärksten profitiert einer Berechnung des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge eine Familie mit einem Jahresbruttoeinkommen von 60.000 Euro. Ihr bleibe durch die Maßnahmen am Jahresende mit 2400 Euro vier Prozent mehr vom Einkommen übrig, wobei das höhere Kindergeld am schwersten wiegt.

Insgesamt profitieren Haushalte mit höheren Einkommen in absoluten Zahlen stärker, weil sie mehr Steuern zahlen und mehr Energie verbrauchen, wie das IW am Freitag mitteilte. Relativ zum Einkommen profitieren Geringverdiener jedoch mehr: Ein Single mit einem Jahresbruttogehalt von 30.000 Euro spart demnach 2,3 Prozent, ein Single mit 72.000 Euro lediglich 1,8 Prozent.



Die Forscher weisen jedoch auf große Unsicherheiten hin: „Wie viel Entlastung die Preisbremsen bringen werden, hängt vom Preis des jeweiligen Versorgers ab“, erklärte IW-Steuerexperte Martin Beznoska. „Im Einzelfall können die Beträge stark variieren.“ In jedem Fall sei zudem davon auszugehen, dass die Maßnahmen der Bundesregierung die massiven Preissteigerungen nicht nur bei Gas und Strom nur teilweise ausgleichen können. pe/pw