Familien mit niedrigem Einkommen haben höchste Inflationsbelastung

Mutter mit Kind versucht, Energie zu sparen © IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

Nach einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung sind Familien mit niedrigem Einkommen weiter am stärksten von Inflation belastet.

Düsseldorf in Deutschland - Gemessen an den für diese Haushaltstypen repräsentativen Warenkörben seien die Preise im August 2022 für diese Einkommensgruppe um 8,8 Prozent gestiegen, teilte die Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am Dienstag mit. Bei Alleinstehenden mit hohem Einkommen seien es nur 6,7 Prozent gewesen.

Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflation über alle Haushalte hinweg im August bei 7,9 Prozent. Der Böckler-Stiftung zufolge hat sich der Abstand zwischen Haushalten mit niedrigem und hohen Einkommen bei der Inflationsbelastung im Vergleich zum Juli weiter vergrößert. Dies liege daran, dass die größten Preistreiber - Haushaltsenergie und Lebensmittel - bei den Einkäufen von Haushalten mit niedrigen bis mittleren Einkommen einen größeren Anteil ausmachten als bei wohlhabenden.

Auch Alleinerziehende, Familien und kinderlose Paare mit jeweils mittleren Einkommen hatten den Angaben zufolge mit 8,5 Prozent, 8,4 Prozent beziehungsweise 8,2 Prozent überdurchschnittliche Teuerungsraten zu tragen, berichtete die Stiftung unter Berufung auf den Inflationsmonitor ihres Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Familien mit höheren Einkommen hätten mit 7,9 Prozent dagegen genau im Mittel gelegen. mt/pe