Fast eine halbe Million mittelständische Unternehmen geben bis 2025 Geschäft auf

Laut einer Umfrage der Förderbank KfW werden bis 2025 rund 465.000 mittelständische Unternehmen schließen.

Frankfurt am Main in Deutschland - Rund 266.000 Unternehmerinnen und Unternehmer entschlossen sich demnach bewusst zur Geschäftsaufgabe - weitere rund 199.000 kleine und mittlere Unternehmen haben hingegen Schwierigkeiten, eine Nachfolge für die Geschäftsführung zu finden, wie die KfW am Mittwoch erklärte. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um Kleinstbetriebe mit weniger als fünf Beschäftigten.

Die Aufgabe von Unternehmen sei auch Teil der "natürlichen Erneuerung der Wirtschaft", erklärte die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib. "Im Mittelstand kommen ein schwindendes Interesse in den Familien an einer Übernahme, die demografische Entwicklung und - auch das gehört zur Wahrheit - eine oftmals geringe wirtschaftliche Attraktivität zum Tragen".

Ein echter wirtschaftlicher Verlust sei insbesondere die Geschäftsaufgaben von eigentlich profitable Unternehmen. "Davon wird es angesichts der demografischen Entwicklung immer mehr geben", warnte Köhler-Geib. fho/pe