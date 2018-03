Fastfood-Kette KFC plant riesige Expansion in Deutschland

Eine Filiale der Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC). Das Unternehmen will die Zahl seiner Restaurants in Deutschland verdreifachen.

Hunderte neue Filialen

Die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) will die Zahl ihrer Restaurants in Deutschland verdreifachen. Derzeit sind es 163 Filialen, in fünf bis sieben Jahren sollen es 500 sein.