FDP-Fraktionschef Dürr befürwortet Erdgasförderung durch Fracking

FDP-Politiker Christian Dürr will über die Gasförderung in Deutschland debattieren. © Fotostand / Reuhl via IMAGO

FDP-Fraktionschef Christian Dürr will eine Diskussion über das Erdgasvorkommen in Deutschland anstoßen.

Berlin - Dürr sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: «Wir haben in der Energiepolitik vieles möglich gemacht, was vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre. Ich denke etwa an den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, das neue LNG-Terminal und den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien. Im neuen Jahr sollten wir auch über Erdgasvorkommen in Deutschland sprechen.»

Der in Delmenhorst geborene Dürr sagte weiter: «Ich habe großes Verständnis dafür, dass wir Gas aus Katar brauchen, aber es wäre moralisch nicht vertretbar, dauerhaft neue Abhängigkeiten zu schaffen.» Katar trete Menschenrechte mit Füßen. «Unsere Energieversorgung muss auch sozial nachhaltig sein. Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin sollte prüfen, welchen Beitrag die Förderung von Schiefergas insbesondere in Niedersachsen leisten könnte.»

Die Förderung von Fracking-Gas in Deutschland ist verboten. Bei der Methode wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Flüssigkeiten aus Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren für die Umwelt bergen kann. Aus Sicht des Umweltministeriums würde es Jahre dauern, bis eine Förderinfrastruktur für Fracking-Gas in Deutschland aufgebaut wäre. (dpa)