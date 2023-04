Februar: Auftragseingang im Baugewerbe durchwachsen

Baustelle (Symbolbild) © Jochen Tack/IMAGO

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe hat sich im Februar durchwachsen entwickelt.

Wiesbaden in Deutschland - Preisbereinigt sank der Auftragseingang im Hochbau um sechs Prozent im Vergleich zum Januar, im Tiefbau stieg er hingegen um 14,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Im Jahresvergleich fiel der Auftragseingang insgesamt stark. Auch nicht preisbereinigt lag er trotz der stark gestiegenen Baupreise 3,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Die Preisentwicklung schlug sich auch auf den Umsatz nieder. Nominal erhöhte sich der Umsatz im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,1 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Preisbereinigt entspricht dies jedoch einem Rückgang um 6,8 Prozent.



„Was die Baugenehmigungen vorgezeichnet haben, setzt sich leider erwartungsgemäß beim Auftragseingang im Wohnungsbau fort“, erklärte der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa. „Die Auftragsbücher laufen leer.“ pe/hcy