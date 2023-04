Februar: Deutlich weniger Baugenehmigungen für neue Wohnungen

Hausbau © Action Pictures/IMAGO

Im Februar wurden erneut weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt.

Wiesbaden in Deutschland - In dem Monat wurden nur 22.300 neue Wohnungen genehmigt, das waren 20,6 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Damit ging die Zahl der Baugenehmigungen seit Mai vergangenen Jahres jeden Monat stetig zurück, seit Oktober sogar jeweils um über zehn Prozent.

Grund für den anhaltenden Rückgang sind nach Einschätzung der Statistiker weiterhin vor allem die hohen Kosten für Baumaterialien und immer ungünstigere Finanzierungsbedingungen für Bauvorhaben. Die Genehmigungen gingen dabei sowohl für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in Bestandsgebäuden zurück.



Zusammengenommen betrug das Minus im Januar und Februar 23,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Bei den Einfamilienhäusern lag das Minus dabei in neu zu errichtenden Wohngebäuden bei 28,4 Prozent, bei den Zweifamilienhäusern waren es gar 52,4 Prozent. Auch bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, verringerten sich die Genehmigungen um 23 Prozent.



Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe sprach von „wahrlich düsteren Vorzeichen für den so dringend benötigten Wohnungsbau hierzulande“ und warnte: „Alle heute nicht genehmigten Wohnungen werden uns morgen fehlen.“ Vor diesem Hintergrund forderte der Verband eine Neuausrichtung der Förderpolitik. Sowohl beim Mietwohnungsbau als auch sozialen Wohnungsbau müsse die Förderung „temporär ohne EH-40-Standard möglich sein“, forderte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Nützlich wäre zudem eine zusätzliche Senkung der Grunderwerbsteuer.



Im vergangenen Jahr hatte die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohnungen den niedrigsten Stand seit 2018 erreicht. Besonders stark war hier der Rückgang bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Das Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, wurde klar verfehlt. hcy/pe