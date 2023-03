Februar: Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte leicht zurückgegangen

Die Preise für gewerbliche Produkten hat sich auch im Februar etwas gesunken.

Wiesbaden in Deutschland - Die Erzeugerpreise sanken den fünften Monat in Folge im Vormonatsvergleich, und zwar um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag aufgrund vorläufiger Zahlen mitteilte. Die Entwicklung könnte zumindest zum Teil auf die Verbraucherpreise durchschlagen.

Im Vergleich zum Februar 2022 waren die Erzeugerpreise sehr viel höher, und zwar um 15,8 Prozent. Im Januar hatte dieser Anstieg im Jahresvergleich aber noch bei 17,8 Prozent gelegen. Von Dezember bis Januar waren die Erzeugerpreise revidierten Angaben zufolge um 1,2 Prozent gesunken.



Die Angaben sind vorläufig, weil die Gas- und Strompreisbremsen nicht berücksichtigt wurden. Die Energiepreisbremsen gelten rückwirkend ab Januar, werden aber erst seit März umgesetzt. ilo/bk