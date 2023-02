Fehler in Grundsteuer-Erklärung: Frau muss vor Gericht

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Die Frist für die Grundsteuererklärung läuft ab. © Political-Moments/Imago

Drei Viertel der Eigentümer in Deutschland haben zum 31. Januar ihre Grundsteuer-Erklärung schon abgegeben. Im Saarland wurde nun wegen einer fehlerhaften Erklärung ein Strafverfahren eingeleitet.

Saarbrücken – Die Abgabefrist für die Grundsteuer-Erklärung endete schon am 31. Januar – außer in Bayern. Bundesweit haben zum 1. Februar rund drei Viertel der Immobilienbesitzer ihre Grundsteuer-Erklärung abgegeben. Wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums mitteilte, wurden bis Ende Januar bundesweit etwa 64,72 Prozent der Erklärungen elektronisch übermittelt, zudem seien geschätzt etwa 9,82 Prozent auf einem Papiervordruck eingegangen. Die Quote liege bei 74,54 Prozent. In den vergangenen Tagen war die Zahl der abgegebenen Erklärungen merklich gestiegen.

Grundsteuer-Erklärung: Eigentümer tun sich beim Ausfüllen der Formulare schwer

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen alle Eigentümer in Deutschland eine Grundsteuer-Erklärung abgeben. Diese ist eine Art zweite Steuererklärung für alle Besitzer von Wohnungen, Häusern oder Grundstücken und sollte idealerweise online über das Elster-Portal eingereicht werden. Erklärungen auf Papier dürfen in vielen Bundesländern nur auf Antrag gestellt werden.

Eigentümer berichteten dabei von Problemen beim Ausfüllen der Formulare im Elster-Portal und komplizierten Formulierungen in Behördendeutsch. Ein Hotline-Mitarbeiter, der für das Finanzamt in Nordrhein-Westfalen telefonisch Fragen zur Grundsteuer beantwortet, erzählte im Sommer dem Spiegel von älteren Anrufern, die am Telefon geweint hätten. Der Grund: Sie hätten nicht einmal das Informationsschreiben, das eigentlich bei der Abgabe der Erklärung helfen soll, verstanden.

Frau aus dem Saarland wegen fehlerhafter Grundsteuer-Erklärung vor Gericht

Doch was passiert, wenn kleinere und größere Fehler bei der Grundsteuer-Erklärung gemacht werden? Dann kann es den Eigentümern schlimmstenfalls auch passieren, dass ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet wird: Dies geschieht gerade im Fall einer Sozialarbeiterin aus Saarbrücken im Saarland, wie die Saarbrücker Zeitung berichtet. Der Vorwurf: Sie habe mit fehlerhaften Angaben ihrer Grundsteuer-Erklärung versucht, die Grundsteuer zu verkürzen. Die Frau hatte demnach in dem Online-Formular eine Befreiung von der Grundsteuer für ihre selbst genutzte Immobilie beantragt.

Obwohl die Frau sich für den Fehler entschuldigte und um Korrektur bat, wurde sie laut Auskunft ihres Anwalts vorgeladen, wie die Zeitung weiter berichtete. Das Finanzministerium wollte gegenüber der Saarbrücker Zeitung keine Angaben machen, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. Es betonte gegenüber der Zeitung aber auch, dass es Strafverfahren nur beim Verdacht „bewusster Täuschungsabsicht“ einleite. Ob es noch bundesweit zu weiteren Verfahren kommen wird, bleibt abzuwarten.

Ab 2025 soll neue Grundsteuer-Berechnung gelten

Hintergrund zur Grundsteuerreform ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2018. Zuletzt kalkulierten die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten, von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland. Das sei wegen Ungleichbehandlung der Steuerzahler verfassungswidrig, urteilte das Bundesverfassungsgericht. Für die Neuberechnung müssen fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden.

Ab 2025 soll dann die neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Wie viel Grundsteuer die einzelnen Eigentümer dann tatsächlich zahlen müssen, wird noch eine Weile offenbleiben. Denn das hängt entscheidend von den sogenannten Hebesätzen der Gemeinden ab. (Mit Material der dpa)