Grundsteuer: Finanzämter fordern neue Steuererklärungen – wegen eines kleinen Fehlers

Von: Amy Walker

Viele Eigentümer erhalten in diesen Tagen Mahnungen vom Finanzamt, obwohl sie ihre Grundsteuer fristgerecht eingereicht hatten. Grund ist ein kleiner Fehler.

Berlin – Viele Eigentümer erhalten plötzlich, unerwartet Post vom Finanzamt. Obwohl sie fristgerecht ihre Steuererklärungen für die neue Grundsteuer eingereicht hatten, werden sie nun aufgefordert, die Erklärung neu zu machen. Dabei stimmen die Angaben, die gemacht wurden – es wurde nur ein Aktenzeichen vertauscht. Das berichtet Rechtsanwalt Philipp Caba gegenüber dem Nachrichtenportal t-online.

Aktenzeichen werden schnell vertauscht

Caba kritisiert, dass die Finanzämter das Problem aber auch einfach selbst lösen könnten. „Scheinbar ist es für sie einfacher, automatische Erinnerungsschreiben rauszuschicken und neue Erklärungen entgegenzunehmen, anstatt einfach das Aktenzeichen zu ändern. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Finanzverwaltung den Bürgern lieber Mehrarbeit aufbürdet“, sagt er t-online weiter.

Wie kann es aber passieren, dass ein Eigentümer überhaupt das Aktenzeichen vertauscht? Das geht nach Ansicht des Grundsteuerexperten relativ schnell, wenn man nicht ganz genau aufpasst. Wer mehr als ein Grundstück besitzt, hat mehrere Aktenzeichen, die sich alle sehr ähneln – manchmal seien nur ein oder zwei Ziffern anders. Da könne es schon mal passieren, dass man das Aktenzeichen vertauscht.

Das Wort Grundsteuer auf einem Bescheid für die Grundsteuer. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Programm erkennt falsches Aktenzeichen nicht

Nach Angaben des Juristen könnte das Problem vermieden werden, wenn Elster so programmiert wäre, dass es die Aktenzeichen richtig zuordnen könnte. Das tut Elster aber momentan nicht – das System prüft nur, ob das Aktenzeichen so überhaupt vergeben ist. „Theoretisch könnte der Bürger sogar das Aktenzeichen seiner Einkommensteuererklärung eingeben und Elster würde es nicht bemängeln“, sagt Caba.

Wie sollten Eigentümer also mit den Aufforderungen jetzt umgehen? Wer eine Mahnung vom Finanzamt erhält, wird darüber aufgeklärt, ob das Problem am Aktenzeichen liegt. Eigentümer sollten das also als Erstes prüfen. Philipp Caba empfiehlt Eigentümern, bei denen die Aktenzeichen nur vertauscht sind, bei den Behörden anzurufen und zu versuchen, das Problem so zu klären.

Bei denjenigen, die ein richtiges Aktenzeichen angegeben haben, liegt die Aufforderung vermutlich doch daran, dass die Angaben nicht stimmen. Da sollten Eigentümer also nochmal alles anschauen. Übrigens: Warum die meisten Steuerberater empfehlen, gegen den Bescheid Widerspruch einzulegen, erfahren Sie hier.