Fendt: Produktionsstart nach Hackerangriff

Traktor von Fendt (Symbolbild) © via www.imago-images.de

Die Produktion des Traktorenherstellers Fendt in Deutschland startet circa eineinhalb Wochen nach einem Ausfall wegen eines Hackerangriffs wieder durch.

Marktoberdorf - Am Stammsitz in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) sowie in den Werken im niedersächsischen Wolfenbüttel, in Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt), Feucht, Asbach-Bäumenheim und Waldstetten (alle Bayern) sei am Montag wieder gearbeitet worden, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Der US-amerikanische Mutterkonzern AGCO, einer der größten Agrarmaschinenhersteller der Welt, hatte am 6. Mai mitgeteilt, einen Hackerangriff mit Erpressungssoftware entdeckt zu haben. Man gehe davon aus, dass der Betrieb über mehrere Tage beeinträchtigt sein werde. Am Montag teilte der Konzern mit, dass die Produktion an einem Großteil der betroffenen AGCO-Standorte wieder laufe. Man gehe davon aus, dass die Arbeit an den übrigen Standorten im Laufe der Woche wieder beginnen könne.

Nach derzeitigem Stand erwarte der US-amerikanische Mutterkonzern AGCO, die Ausfälle in Folge des Hackerangriffs im Laufe des Jahres durch eine Steigerung der Produktion ausgleichen zu können. (dpa)