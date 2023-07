Ferienwohnung im Ausland kaufen: In diesen Ländern gibt es die besten Angebote

Immobilienkauf

Von Amy Walker schließen

Wer hat noch nicht von der eignen Ferienwohnung in einer Traumgegend geträumt? Dabei könnte es sogar Realität werden – wenn man weiß, wo man schauen muss.

Berlin – Den Gedankengang kennen wohl die meisten: Man ist in einer Traumgegend im Urlaub und stellt sich vor, hier hätte man noch eine Zweitwohnung. Ein Ferienhaus, in das man jederzeit fahren kann. Meistens endet der Gedanke aber in dem Moment, wenn über die Kosten nachgedacht wird.

Dabei gibt es tatsächlich sehr günstige Angebote in beliebten Urlaubsländern. Vor allem, wer sich nicht gerade in den Touristen-Hotspots wie Mallorca oder Sardinien ein Häuschen sucht, kann noch ein Schnäppchen hier und da finden. Egal ob es eine Kapitalanlage, ein Rückzugsort für die Rente oder ein Zweitwohnsitz sein soll – Angebote für unter 200.000 Euro gibt es.

Spanien ist das beliebteste Land für Kaufinteressenten

Am beliebtesten bei Kaufinteressenten ist einer aktuellen Studie mehrerer großer Immobilienportale zufolge Spanien. In dem Mittelmeerland gibt es dabei große Preisunterschiede je nach Region: So liegt der Durchschnittspreis für ein Ferienhaus an der Costa del Sol nach Angaben des Anbieters Engel & Völkers bei 400.000 Euro. Auf der beliebten Urlaubsinsel Menorca hingegen reichen die Preise von 400.000 Euro bis 1,65 Millionen.

Im Landesinneren oder in Orten abseits der großen Metropolen sieht es hingegen ganz anders aus. Für 145.000 Euro kann man ein Stadthaus mit drei Schlafzimmern auf 100 Quadratmeter erwerben. Oder in Meeresnähe für 155.000 Euro eine Doppelhaushälfte. Hunderte solche Angebote gibt es auf verschiedenen Immobilienportalen. Wer bereit ist, etwas Geld für eine Renovierung in die Hand zu nehmen, kann sogar noch günstigere Objekte finden. Eine Renovierung kann sich dabei schnell rentieren, was insbesondere für Kapitalanlagen interessant ist.

+ Der Traum von der Ferienwohnung: Wo kann er realisiert werden? © imago

Italien lockt seit Jahren Interessenten an

Ebenfalls sehr beliebt bei Interessenten ist Italien. Auch hier lohnt sich der Blick abseits der Touri-Regionen, dort gibt es dann Vierzimmerwohnungen für 145.000 Euro. Und auch hier kann die Preisspanne riesig sein: Im Handelsblatt erklärt ein Immobilienberater, dass auf seinem Portal Angebote für 29 Millionen Euro (Villa auf Sardinien mit sieben Schlafzimmern) neben Objekten für gerade mal 115.000 Euro (renovierungsbedürftiges Haus mit zwei Schlafzimmern und 2000 Quadratmeter Garten in Apulien) stehen. Bei Engel & Völkers sind solche Angebote ebenfalls zu finden: Eine kleine Altbauwohnung in Rom für 80.000 Euro? Kein Problem.

Dass der Kauf-Trend aus Deutschland in Italien zunimmt, zeigt sich auch daran, dass Engel & Völkers seit Mai 2023 zwei Standorte in dem Land hat: Eins in Rom (schon seit 2015) und eins in Bologna. In den kommenden zwei Jahren will der Immobilienanbieter 100 Mitarbeitende dort beschäftigen – momentan sind es 20 Personen.

Geheimtipps an der Schwarzmeerküste

Italien und Spanien sind vielleicht die offensichtlichsten Orte für ein Ferienhaus. Wer seinen Blick aber in eine ganz andere Richtung lenkt, wird ebenfalls fündig. So kosten Immobilien in Irland durchschnittlich 140.000 Euro. Und der Osten der EU gilt weiterhin als absoluter Geheimtipp: In Rumänien zum Beispiel liegen die Quadratmeterpreise in den Stadtzentren zwischen 1500 und 2500 Euro. Zum Vergleich: In Berlin kostet der Quadratmeter aktuell 4000 Euro im Schnitt.

Wie in Rumänien sind auch in Bulgarien Ferienwohnungen an der Schwarzmeerküste recht erschwinglich. Für 230.000 Euro kann man eine kleine Villa mit fast 180 Quadratmetern direkt am Strand bekommen. Das Wetter ist ähnlich wie in Italien und Spanien das ganze Jahr über angenehm.

Beim Kauf auf lokale Expertise setzen

Egal ob und wo man am Ende aber ein Häuschen kauft, sollte man sich regionale Expertise zu Hilfe holen. Kaufnebenkosten, Notare, Steuern – all das funktioniert in diesen Ländern ganz anders als hierzulande. Noch dazu kommen Sprachbarrieren, die den Kauf nicht immer einfach gestalten.

Rubriklistenbild: © imago