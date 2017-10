Das 3. Finanzforum Münchner Merkur tz "Investmentideen 2017" findet am 19. Oktober in München statt. Hier erfahren Sie mehr über die Veranstaltung.

Die Welt könnte vor einer Zeitenwende stehen. Für Anleger heißt das: Sie müssen nun noch genauer hinschauen – und den Rat von Experten hinzuziehen. Gelegenheit dazu bietet das 3. Finanzforum Münchner Merkur tz "Investmentideen 2017" am 19. Oktober in München mit 22 exklusiven Vorträgen von Finanzexperten, Podiumsdiskussionen und Ständen.

"Investmentideen 2017": Fachvorträge über aktuelle Anlagestrategien

Einiges ist anders als früher, ein Wind der Veränderung weht. Die Menschen sind verunsichert, spüren den Boden unter sich schwanken. Alles nur gefühlt? Wie sieht die Faktenlage aus? Und was heißt das alles für Anleger, für die Vorsorgebemühungen?

+ Dr. Hartmut Webersinke. © Rheinland Presse Service GmbH Einer, der mit präzisen Analysen und prägnanten Bewertungen immer wieder bei der Einordnung der Dinge hilft, ist Dr. Hartwig Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Aschaffenburg. Er erkennt tatsächlich eine mögliche Zäsur. Derzeit beobachtet Webersinke eine Zweiteilung in der globalen Entwicklung: Volkswirtschaftlich läuft es gut, während viele politischen Ereignisse verunsichern, Stichworte: Brexit, Trump-Wahl, Türkei, nur drei Beispiele.

Dies alles wirkt auch auf die Kapitalmärkte. "Die Unsicherheit dort ist groß", beobachtet der Finanzwissenschaftler. Zumal die herkömmliche Erwartungsbildung ebenfalls nicht mehr funktioniere. Die Faktenlage, auf die Erwartungen für die Kursentwicklung gründen, ist zu unklar, schwammig, wie auch die Fehlgriffe bei Meinungsumfragen verdeutlichen.

Was bedeutet das für Anleger?

Gerade in dieser Phase und vor dem Hintergrund der allgemeinen Verunsicherung seien Anleger nun auf guten Rat angewiesen, betont Webersinke. Und auch hier gilt: Nicht irgendwen wählen, sondern schauen, wer am besten zur eigenen Situation, Einstellung passt. Solche Experten kennenzulernen – dazu gibt es jetzt wieder eine gute Gelegenheit: Am Donnerstag, 19. Oktober, informieren beim Finanzforum "Investmentideen" wieder Vermögensstrategen und Anlageexperten renommierter Häuser über die Märkte, Investmentchancen und Anlagemöglichkeiten.

Zum dritten Mal lädt die Mediengruppe Münchner Merkur tz in die Verlagsräume an der Paul-Heyse-Straße 2-4 in München ein. Die Teilnehmer können dort Strategien, Tipps und Markteinschätzungen ausgewiesener Anlageprofis gebündelt kennenlernen. Die Experten geben in 22 Fachvorträgen einen Überblick über das breite Spektrum der aktuellen Investmentideen. Und Professor Dr. Hartwig Webersinke wird als Hauptredner seine Einschätzungen und Analysen in bekannt präzisem und zugleich auch humorvollem Stil darlegen.

Forum "Investmentideen": Jetzt Platz sichern

Strategien und Markteinschätzungen von renommierten Finanzexperten aus erster Hand: Auch das 3. Finanzforum "Investmentideen" von Münchner Merkur tz verspricht ein voller Erfolg zu werden.

Diesmal findet das Forum am Donnerstag, 19. Oktober, ab 15 bis 23 Uhr in den Verlagsräumen der Mediengruppe Münchner Merkur tz an der Paul-Heyse-Straße 2-4 in München statt.

Achtung: Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, zumal die Zahl der Plätze beschränkt ist. Die Teilnahme kostet 20 Euro (einschließlich Catering).

Anmeldung über die Ticket-Hotline: 089 2154 821-21, per E-Mail an forum@merkur.de , oder über das Anmeldeformular: