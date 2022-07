Finanzielle Hilfen für Studenten im Wintersemester gefordert

Leerer Hörsaal © IMAGO/Paul Eckenroth/JOKER

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und das Deutsche Studentenwerk (DSW) haben Bund und Länder aufgefordert, Hilfen für die Aufrechterhaltung des Studienbetriebs zur Verfügung zu stellen.

Berlin in Deutschland - Es gehe darum, den Hochschulbetrieb und die sozialen Angebote auch bei einer möglichen Energie-Knappheit grundsätzlich aufrechtzuerhalten, erklärten HRK und DSW am Donnerstag. Die rund 2,9 Millionen Studierenden müssten zudem bei staatlichen Hilfen gegen Inflation und Energiepreis-Krise unbedingt berücksichtigt werden.

"Die Hochschulen bereiten für einen möglichen Gasnotfall im Winter schon jetzt energiesparende Maßnahmen vor, die auch spürbare Einschränkungen in Betracht ziehen", erklärte HRK-Präsident Peter-André Alt. "Dabei müssen langfristige, oft mit Qualifikationszielen verbundene Forschungsprozesse und die akademische Lehre in Präsenz so weit wie möglich gewährleistet bleiben." Ein Rückfall in vollständige Distanzlehre wie in der Corona-Pandemie sei "aus didaktischen und psycho-sozialen Gründen" unbedingt zu vermeiden.

Zudem benötigten die Studierenden für das kommende Wintersemester existenzielle Sicherheit; die erheblichen Energiepreissteigerungen könnten sie nicht aus eigener Kraft bewältigen. Hier sei "ein gezielter Ausgleich für alle Studierenden unbedingt erforderlich". Weiter sei bei einem Gasnotfall dafür Sorge zu tragen, dass die sozialen Angebote der Studierendenwerke "wie insbesondere Mensen und Kitas aufrechterhalten und die Wohnheime zuverlässig weiter betrieben werden können".

Ein weiteres reines Online-Wintersemester, diesmal wegen Energie- beziehungsweise Gasmangels, "würde die Studierenden psycho-sozial enorm belasten", warnte Rolf-Dieter Postlep, der Präsident des Deutschen Studentenwerks. Hinzu kämen existenzielle Sorgen wegen der Preissteigerungen und der Inflation. Die Studierenden dürften bei möglichen Entlastungen für Mieterinnen und Mieter sowie Verbraucherinnen und Verbraucher nicht vergessen werden, forderte Postlep. cha/akr