Wer es besser macht: Wie unsere Nachbarländer höhere Renten finanzieren

Von: Wolfgang Mulke

Während in Deutschland das Rentensystem gerade wieder in der Kritik steht, blicken viele neidisch auf die Nachbarländer. (Symbolfoto) © Jens Büttner / dpa

Während in Deutschland das Rentensystem gerade wieder in der Kritik steht, blicken viele neidisch auf die Nachbarländer. Was in den Niederlanden und Österreich anders gemacht wird.

München – Gemessen am letzten Nettoverdienst erhalten Rentner in Deutschland netto eine Rente von knapp 53 Prozent. Wie sieht es in anderen Ländern aus? In den Niederlanden sind es rund 90 Prozent, in Österreich 87 Prozent. Wie machen unsere Nachbarn das?

Österreich: Bei zu geringer Beitragszeit geht man in der Rente leer aus

2018 erhielt ein deutscher Rentner 1000 Euro im Schnitt, in Österreich 1550 Euro – bei 14 Zahlungen im Jahr. Ein Grund: In Österreich ist auch der Rentenbeitrag mit 22,8 Prozent deutlich höher. Und: In Österreich ist die Wartezeit mit 15 Jahren dreimal so lang wie in Deutschland. Heißt: Wer nur eine geringere Beitragszeit erreicht, geht bei der Rente leer aus. Außerdem zahlen auch Beamte und Selbstständige in die Rentenkasse ein – und der Steuerzuschuss für die Renten ist relativ gesehen höher als in Deutschland.

Niederlande: Ein Rentensystem mit zwei Säulen

Das Rentensystem hat hier zwei Säulen. Die erste ist eine Grundrente. Alleinstehende erhalten 70 Prozent des Mindestlohns, Paare je 50 Prozent. Ob jemand Beiträge eingezahlt oder nicht, ist unerheblich. Jeder hat Anspruch auf die Grundrente, die aktuell bei rund 1200 Euro liegt. Voraussetzung für eine Grundrente ist aber, dass der Versicherte mindestens 50 Jahre in den Niederlanden gelebt hat. Für jedes fehlende Jahr werden zwei Prozent abgezogen.

Die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge, die 90 Prozent der Erwerbstätigen erfasst. Zusammengenommen sollen beide Säulen ein Leistungsniveau von 70 Prozent des letzten Einkommens sichern. Das gelingt auch, weil Erwerbstätige bis zu einer Obergrenze rund 18 Prozent ihres Bruttolohns an die Rentenversicherung überweisen – ohne Arbeitgeberanteil.

Schweden: Beamte und Selbstständige müssen in Rentenversicherung einzahlen

Auch die Skandinavier gelten als Vorbild bei der Alterssicherung. Ihr Modell mischt ein Umlageverfahren mit einem kapitalgedeckten. Und auch hier müssen Beamte und Selbstständige in die Rentenversicherung einzahlen. Der Beitragssatz liegt bei 18,5 Prozent. Davon werden 2,5 Prozent für eine Prämienrente verwendet. Der Versicherte hat dabei eine große Auswahl an Fonds.

Kann er sich nicht für ein Produkt entscheiden, wandert das Geld in einen Staatsfonds. Das hat in der Vergangenheit hohe Renditen gebracht. Gut ausgebaut ist auch die betriebliche Altersvorsorge, für die Arbeitgeber in der Regel 4,5 Prozent des Lohnes abführen. Der Haken: Die Renten können auch sinken, zum Beispiel wenn es an den Aktienmärkten nicht gut läuft.

