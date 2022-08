Fitnessstudios: 280.000 neue Mitglieder im ersten Halbjahr

Frau auf Laufband im Fitnessstudio (Symbolbild) © IMAGO/diego cervo

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die regelmäßig ein Fitnessstudio besuchen, ist während der Corona-Krise stark zurückgegangen.

Hamburg in Deutschland - Von 11,66 Millionen Ende 2019 ging die Mitgliederzahl um 2,4 Millionen auf 9,54 Millionen Menschen Ende Juni 2022 zurück, wie der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) am Dienstag mitteilte. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres unterschrieben demnach 280.000 Menschen einen Vertrag mit einem Fitnessstudio.

Der Mitgliederschwund in den Corona-Jahren sei "ein harter Rückschlag" für die Branche. Auch der Aufschwung im ersten Halbjahr habe die Stimmung der Unternehmen nicht heben können, erklärte der DSSV. Denn normalerweise habe die Fitnessbranche insbesondere in den Monaten Januar bis März einen deutlichen Mitgliederboom. Die Lockerung oder Abschaffung der Corona-Maßnahmen im März und April sei für die Branche "leider zwei bis drei Monate zu spät" gekommen.

Aktuell schätzt laut DSSV-Umfrage rund die Hälfte (51,2 Prozent) der Betriebe die wirtschaftliche Situation als schlecht oder eher schlecht ein. Bei den Einzelstudios macht dieser Anteil 62 Prozent aus - bei Ketten dagegen ist die Stimmung optimistischer. Und auch sogenannte Mikrostudios mit einer Fläche von weniger als 200 Quadratmetern stufen laut Umfrage ihre Situation überwiegend als gut ein - dazu gehören unter anderem Studios mit Angeboten wie Personal Training, Yoga, Cycling oder Functional Training. ilo/hcy