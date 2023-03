Fleisch: Überdurchschnittlicher Anstieg der Preise

Fleischwaren © U. J. Alexander/IMAGO

Die Fleischpreise sind 2022 überdurchschnittlich stark gestiegen.

Wiesbaden in Deutschland - Während Lebensmittel insgesamt sich um 13,4 Prozent im Vergleich zu 2021 verteuerten, betrug der Anstieg bei Fleisch 14,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Besonders teuer wurde demnach Geflügelfleisch - hier betrug der Anstieg 22,9 Prozent.

Rind- und Kalbfleisch kostete im vergangenen Jahr 19,2 Prozent mehr, Schweinefleisch 16,7 Prozent mehr. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2022 um 6,9 Prozent.



Der Fleischkonsum in Deutschland geht seit Jahren zurück. 2021 lag der Pro-Kopf-Verzehr bei 55 Kilogramm - 2011 waren es noch fast 63 Kilogramm gewesen. Das ist ein Rückgang um rund zwölf Prozent. ilo/pw