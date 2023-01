Fleischindustrie erwartet weiteren Preisanstieg

Fleischwaren in der Metzgerei (Symbolbild) © U. J. Alexander/IMAGO

Die Fleischindustrie erwartet weitere Preissteigerungen.

Frankfurt am Main in Deutschland - Wie die „Bild“ am Montag unter Verweis auf den Deutschen Fleischverband berichtete, ist der bisherige Anstieg der Preise vor allem auf die gestiegenen Erzeugerpreise zurückzuführen. „Was sich noch nicht im Preis wiederfindet, sind die enorm gestiegenen Energiepreise, die sich teilweise mehr als verzehnfacht haben“, erklärte der Verband demnach.

„Vor einem Jahr lag der Erzeugerpreis für ein Kilogramm Schwein bei ca. 1,20 Euro, aktuell liegt er bei 2,10 Euro. Das ist eine Erhöhung von 75 Prozent“, erläuterte der Verband. Dieser Anstieg sei an die Verbraucher weitergegeben worden. Hinzu kämen nun noch die Energiekosten sowie höhere Personalkosten. „Wir müssen im laufenden Jahr daher mit weiteren Zuschlägen rechnen.“ pe/cha