Flix-Konzern hofft auf Umsatzplus von 20 Prozent in 2023

Der Flix-Konzern expandierte in den vergangenen 10 Jahren rapide. © IMAGO/Piero Nigro

Wegen dem Abklingen der Corona-Pandemie blickt der Bus- und Zugbetreiber Flix positiv auf zukünftige Umsätze.

München - Für 2022 meldete der Münchner Konzern am Mittwoch einen weltweiten Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, in diesem Jahr sollen es mindestens 20 Prozent mehr werden. «2022 war unser bisher erfolgreichstes Jahr», sagte Mitgründer und Vorstandschef André Schwämmlein am Mittwoch zum zehnten Jahrestag der ersten Flixbus-Fahrt.

Das 2012 gegründete Unternehmen hat in den vergangenen Jahren rapide expandiert und ist inzwischen in 40 Ländern vertreten. So gehören auch die international bekannten Greyhound-Fernbusse in den USA zu Flix, ebenso der türkische Betreiber Kamil Koç und die Flixtrain-Züge. «Wir sehen, dass sich alle unsere Märkte sehr gut von der Pandemie erholt haben», erklärte Schwämmlein. Flix will demnach weltweit weiter expandieren und das «Angebot in neuen Ländern ausbauen», wie es in der Mitteilung hieß.

Im vergangenen Jahr beförderte der deutsche Konzern demnach weltweit 60 Millionen Fahrgäste. Bei der Veröffentlichung von Geschäftszahlen ist das Unternehmen zurückhaltend. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen war laut Mitteilung «positiv», das Nettoergebnis nannte der Konzern nicht. (dpa)