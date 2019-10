Keine Extragebühren mehr bei Flixbus? OLG München verhandelt Klage

Systembedingt werden Einzugsermächtigungen in Shops und Buchungssystemen, wenn diese Zahlungsweise für Sie freigegeben ist, immer als sofortige Zahlung gewertet. Es erfolgt zum Zeitpunkt der Buchung oder des Kaufs keine Validierung Ihres Kontostandes sondern die Belastung erfolgt im Nachgang. Falls dann keine Deckung auf Ihrem Konto vorhanden ist beginnt das Unternehmen, in diesem Falle Flixbus, mit dem Eintreiben des Geldes wahrscheinlich in Form eines netten Bittbriefes.

Davon abgesehen bin ich kein Freund davon überall und nirgendwo meine IBAN zu hinterlassen nur damit das Unternehmen abbuchen kann. Eine Onlineüberweisung in Echtzeit löste viele Probleme, bei giropay, wo die komplette Zahlungsabwicklung über die verschlüsselte Webseite meiner Hausbank läuft, funktioniert dies ja auch. Man führt die Überweisung wie gewohnt aus und der Anbieter erhält über eine Schnittstelle die Bezahltmeldung, sprich dass die Überweisung angenommen wurde. Das Geld kommt dann etwas später bei ihm an.