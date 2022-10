Auslaufmodell Inlands-Flug? Lufthansa kürzt – „Ein Grund sind die hohen Gebühren“

Von: Victoria Krumbeck

Ist der Inlands-Flug ein Auslaufmodell? Die Lufthansa kürzt das Angebot. Ein Grund sind die hohen Kosten.

Frankfurt am Main - Nach der Corona-Pandemie läuft es noch nicht ganz so rund bei den Fluggesellschaften. Anfang Oktober meldete der Verband der Fluggesellschaften (IATA) steigende Passagierzahlen für den Monat August, doch das Vor-Corona-Niveau wurde noch nicht erreicht. Die größte deutsche Airline Lufthansa verzeichnet vor allem bei den Inlandsflügen deutlich weniger Fluggäste. Die Fluggesellschaft bietet nun weniger innerdeutsche Flüge an. Stattdessen kooperiert der Konzern mit der Bahn.

Lufthansa bietet weniger innerdeutsche Flüge an - Nachfrage stark gesunken

„Ein weiterer Grund sind die hohen Gebühren, die unsere Gäste sowohl am Start- als auch am Zielflughafen in Deutschland bezahlen müssen, sagte Konzernchef Carsten Spohr der dpa. Die Lufthansa habe umgesteuert: „Daher setzen wir unsere Flugzeuge zunehmend effizienter und profitabler auf anderen europäischen Strecken ein.“ Die Airline habe dafür etwa die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn ausgebaut.

Eine Lufthansa-Maschine steht auf dem Rollfeld am Frankfurter Flughafen. © Hannes P Albert/dpa

Der innerdeutsche Flugverkehr hinkt nach den Statistiken des Flughafenverbands ADV deutlich hinterher, was die Erholung nach dem Corona-Schock angeht. Im September betrug die Zahl der registrierten Passagiere auf Inlandsflügen lediglich 1,9 Millionen. Das waren nur 45,3 Prozent des Niveaus im September des Vorkrisenjahrs 2019. Bei den Europaflügen waren hingegen bereits vier von fünf Passagieren (80,2 Prozent) zurückgekehrt. Zugleich waren die Inlandstickets laut Statistischem Bundesamt im August rund 25 Prozent teurer als drei Jahre zuvor.

Lufthansa Inlandsflüge: Kritik von Umwelt- und Klimaschützern

Die innerdeutschen Verbindungen werden im Wesentlichen von der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings angeboten. Ausländische Konkurrenten wie Easyjet und Ryanair haben sich schon zurückgezogen. Inlandsflüge stehen bei Umwelt- und Klimaschützern in der Kritik. Die Bahn ist innerhalb Deutschlands ohnehin eine Alternative: Strecken wie von Berlin nach München sind mit der Bahn sogar in weniger als vier Stunden zu bewältigen. (vk/dpa)