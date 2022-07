Flughafen-Chaos geht weiter: SAS-Piloten kündigen Streik an - 30.000 Passagiere täglich betroffen

Von: Bettina Menzel

Piloten der Fluggesellschaft Scandinavian Airlines (SAS) kündigten am Montag einen Streik an - 30.000 Passagiere sollen davon täglich betroffen sein. © IMAGO/Ali Lorestani/TT

Die Flugbranche hat durch die Corona-Pandemie stark gelitten. Bei der Fluggesellschaft Scandinavian Airlines wollen 900 Piloten gegen Gehaltskürzungen streiken, 30.000 Passagiere wären davon betroffen - pro Tag.

Stockholm - SAS Scandinavian Airlines ist von der Corona-Pandemie stark angeschlagen und will mit Hilfe eines Sparprogramms das Überleben des Unternehmens sichern. Doch die fast tausend Piloten und Pilotinnen von SAS ziehen nicht mit und kündigen an, die Arbeit niederzulegen. Fast die Hälfte aller Flüge könnte ausfallen - die Aktie des Unternehmens ging am Montag auf Talfahrt.

Scandinavian Airlines-CEO übernahm während der Pandemie und setzte ein Sparprogramm um

„Als kleines Kind schlug mein Herz schneller, als ich diese blauen Flugzeuge sah“, soll der SAS-Manager Anko David van der Werff einmal gesagt haben, lange bevor er der Geschäftsführer der skandinavischen Fluggesellschaft mit Sitz in Stockholm wurde. Das Zitat drehte sich damals allerdings um KLM, bei SAS schlüge van der Werffs Herz heute wohl aus anderen Gründen schneller. Denn im April vergangenen Jahres übernahm er die angeschlagene Firma mitten in der Corona-Pandemie als CEO.

Es musste ein Sparprogramm her, das sah auch Gehaltskürzungen vor. Jährlich sollten so rund 7,5 Milliarden schwedische Kronen (705 Millionen Euro) gespart werden, um „konkurrenzfähig zu bleiben“, wie SAS bei der Vorstellung der Quartalszahlen im Februar mitteilte. Die Rechnung hatte die Fluglinie wohl ohne seine Piloten und Pilotinnen gemacht, die sich die Kürzung von - ihren Angaben nach - bis zu 30 Prozent nicht gefallen lassen wollen. Schon im Juni hatten sie sich für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Die Tarifverhandlungen waren nun am Montag gescheitert. Jetzt könnte aus der Drohung ernst werden.

Scandinavian Airlines-Streik könnte 30.000 Passagiere pro Tag betreffen

Unklar ist, wann der Arbeitskampf genau beginnen soll. Fest steht, dass der Streik kommt. Die Piloten hätten sich nach dem Scheitern von Tarifverhandlungen entschlossen, die Arbeit niederzulegen, hieß es am Montag von Unternehmensseite. Klar ist auch, welch gravierenden Auswirkungen dies hätte: Die Hälfte aller SAS-Flüge würde ausfallen, das beträfe 30.000 Passagiere - pro Tag, wie der Konzern selbst mitteilte. Der Börsenkurs der SAS begab sich am Montag erneut auf Talfahrt und rutschte zeitweise über acht Prozent ab. Innerhalb eines Jahres hatte die Aktie damit mehr als 70 Prozent an Wert verloren.

Im Juni war zudem bekannt geworden, dass der schwedische Staat der Fluggesellschaft nicht mehr mit frischem Kapital aushelfen wird, wie Industrieminister Karl-Petter Thorwaldsson dem schwedischen Rundfunk SVT bestätigte. Entsprechend sauer war CEO Anko van der Werff am Montag über die Ankündigung der Piloten. „Wie um alles in der Welt soll ein Streik in der geschäftigsten Woche seit zweieinhalb Jahren uns dabei helfen, Investoren zu finden?“ Er entschuldigte sich bei allen von Annullierungen und Verspätungen betroffenen Passagieren. Wie viele deutsche Kunden darunter sein werden, blieb zunächst offen.

Indes häufen sich die schlechten Nachrichten auch bei anderen Fluglinien. Ryanair und Easyjet haben ebenfalls mit Streiks zu kämpfen, hier legt das Kabinenpersonal an bestimmten Tagen im Juli seine Arbeit nieder. Die größte deutsche Fluglinie Lufthansa strich bereits 3000 Flüge im Juli und August und kündigte an, Tickets zunächst nur noch zu Höchstpreisen zu verkaufen. (bme mit Material von AFP)