Flughafenchaos: Bundesregierung hat Einsatz von Aushilfen unnötig verzögert

Ohne Aushilfen aus dem Ausland könnte sich das Chaos an deutschen Flughäfen nach länger hinziehen (Symbolbild) © IMAGO/Achim Duwentäster

Die Bundesregierung hat nach Ansicht der Oppositionspolitikerin Anja Karliczek (CDU) den Einsatz ausländischer Aushilfen an deutschen Flughäfen unnötig verzögert.

Berlin/Frankfurt - Das Abfertigungschaos habe sich schon lange abgezeichnet, sagte die tourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion am Freitag. Die Ministerien hätten zu lang weggeschaut und sogar Warnungen von Gewerkschaften und der Reisebranche ignoriert. «Warum braucht dann die Bundesregierung und die beteiligten Ministerien über fünf Wochen, um die Genehmigung für das Anwerben der 2000 Mitarbeiter aus der Türkei auf den Weg zu bringen?» Diese Verzögerung gehe zu Lasten der Millionen Touristen, die jetzt am Flughafen stundenlang warteten.

Ähnlich äußerte sich Verdi-Gewerkschafter Özay Tarim, der Missstände an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen angeprangert hat. Dem «Handelsblatt» sagte er: «Es ist keine Entspannung in Sicht. (...) Die Arbeitskräfte, die jetzt aus der Türkei geholt werden sollen, werden nicht so schnell eingesetzt werden können.» Grund sind die individuellen Sicherheitsüberprüfungen, die bei den zuständigen Länderbehörden durchgeführt werden müssen und in der Regel sechs Wochen dauern. An ihnen will auch Karliczek keine Abstriche machen.

Auf Druck der Flughäfen und ihrer Bodenverkehrsdienstleister hatte die Bundesregierung den Weg zu einer beschleunigten Anwerbung von flughafenerfahrenen Aushilfskräften in der Türkei freigemacht. Danach kann die Arbeitsagentur auf die Prüfung verzichten, ob für die Jobs nicht doch deutsche Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Statt der ursprünglich geplanten 2000 Kräfte wollen die Unternehmen nun aber nicht einmal mehr 1000 Aushilfen einstellen, wie am Donnerstag der Arbeitgeberverband ABL berichtet hatte. Grund sei neben fehlenden Qualifikationen vor allem der späte Einsatzzeitpunkt. Am Frankfurter Flughafen werden die Kräfte nicht vor September erwartet.

Luftverkehrsverband fordert langfristige Anpassungen

Angesichts der derzeitigen Engpässe an deutschen Flughäfen hat der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) langfristige Anpassungen gefordert - bei der Rekrutierung von Arbeitskräften aus dem Ausland, bei der Technik sowie bei behördlichen Prüfungen. «Wir brauchen in Deutschland ein Einwanderungs-Erleichterungsgesetz», sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Freitag mit Blick auf das fehlende Personal etwa bei den Bodendienstleistern.

Die derzeit auf drei Monate befristete Möglichkeit, Personal aus Drittstaaten zu rekrutieren, helfe vielen Unternehmen nur bedingt weiter. Die Bodendienstleiter hätten den Bedarf deshalb nach unten angepasst, so dass voraussichtlich weniger als die ursprünglich 2000 geplanten Aushilfen, vornehmlich aus der Türkei, gebraucht würden.

Von Randow forderte zudem eine schnellere Bearbeitung bei der sogenannten behördlichen Zuverlässigkeitsprüfung, der sich alle neuen Beschäftigten unterziehen müssen. Außerdem werde langfristig auch die Digitalisierung dazu beitragen, dass Abläufe für Passagiere am Flughafen unkomplizierter werden. «Wir wollen perspektivisch Passagierprozesse an Flughafenstandorten mit Biometrisierung und Digitalisierung deutlich vereinfachen.» (dpa)