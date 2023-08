Flugverkehr in Deutschland: Pünktlichkeit „deutlich verbessert“

Reisende beim Check-in © Arnulf Hettrich/Imago

Nach Angaben des Branchenverbands BDL waren die Flugzeuge in Deutschland in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr deutlich pünktlicher.

Berlin in Deutschland - Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien eingestellt, die Prozesse beim Check-in, bei der Flugzeugabfertigung sowie bei der Gepäcknachverfolgung seien optimiert worden, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Dienstag. So würden neuartige CT-Scanner an immer mehr deutschen Flughäfen die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen senken.

Die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen stiegen im ersten Halbjahr um 28 Prozent auf 87,7 Millionen, wie der BDL weiter mitteilte. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sei das ein Niveau von 74 Prozent. Die Branche erwartet aber einen weiteren Anstieg bis Februar 2024, das derzeit geplante Sitzplatzangebot erreiche dann in der Spitze 88 Prozent des Vorkrisenniveaus.



Im ersten Halbjahr nahmen vor allem Nachfrage und Sitzplatzangebot auf der Langstrecke zu - der Europaverkehr sei dahinter zurückgeblieben. Grund sei ein „deutlich zurückhaltendes Flugangebot europäischer Punkt-zu-Punkt-Airlines am deutschen Markt“, erklärte der BDL. In Europa übersteige das Angebot bereits mit 103 Prozent das Niveau von 2019, in Deutschland betrage es nur 63 Prozent. „Im rein innerdeutschen Verkehr bleibt es beim Trend der Verlagerung auf die Straße und Schiene sowie die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten“ statt Geschäftsreisen, lautet das Fazit des BDL. ilo/hcy