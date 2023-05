Hilfe aus China: Kapitalspritze für deutsche Flugtaxis

Von: Dennis Fischer

Sogenannte Flugtaxis sollen den Luftverkehr umweltfreundlicher machen. © Lilium

Flugtaxis galten als innovative Antwort auf den Klimawandel im Verkehrssektor. Doch die Unternehmen haben es mit der Finanzierung schwer. Nun verkündet eines Fortschritte.

München – Das deutsche Flugtaxiunternehmen Lilium hat Geld bei Investoren eingesammelt. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Demnach stellt der chinesische Internetkonzern Tencent der Firma 100 Millionen Dollar bereit. Tencent ist bereits einer der großen Investoren von Lilium. Tencent hat zudem zugesagt, weitere 75 Millionen Dollar zu geben, wenn es Lilium gelinge, die gleiche Summe noch mal bei anderen Investoren einzusammeln.

Kommt es am Ende zu der maximalen Kapitalspritze von 250 Millionen Dollar, dürfte laut Handelsblatt eine absehbare Finanzierungslücke weitgehend geschlossen sein. Bisher reichte das Geld nicht aus. „Uns fehlen circa 300 Millionen bis zum bemannten Erstflug“, hatte Mitgründer Daniel Wiegand, im Management für Innovation zuständig, kürzlich der Zeitung gesagt. Die nötigen Mittel kann das Unternehmen derzeit nicht über die Börse beschaffen, denn der Aktienkurs hat seit dem Börsengang im September 2021 mehr als 90 Prozent verloren.

Lilium will „Luftfahrtindustrie revolutionieren“

Klaus Roewe, CEO von Lilium, erklärte: „Die Kapitalerhöhung markiert einen wichtigen Schritt in unserer laufenden Mission, die Luftfahrtindustrie zu revolutionieren. Mit dieser Finanzierung freuen wir uns, unser Entwicklungsprogramm mit voller Geschwindigkeit fortzusetzen“. Lilium befinde sich weiterhin in mehreren konstruktiven Gesprächen mit bestehenden und potenziellen neuen Investoren. „Wir hoffen, bald weitere Updates ankündigen zu können“, so Loewe.

Lilium will einen Siebensitzer mit 30 ummantelten und kippbaren Rotoren bauen. Zunächst sollten damit Premiumverkehre als Charterdienst angeboten werden, später dann regionale Strecken bedient werden. Das aktuelle Demonstrationsmodell hatte kürzlich ein wichtiges Etappenziel erreicht, indem es erstmals mit der vollen Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern flog.

Gleichwohl ist der große Hype um die Flugtaxifirmen vorbei, wie es weiter heißt. Viele Investoren wollten endlich sehen, dass aus der Idee mit elektrisch angetriebenen Senkrechtstartern nachhaltige Geschäftsmodelle würden. So könne die nun erfolgte Finanzierungszusage helfen, Vertrauen bei den Aktionären zurückzugewinnen und andere Investoren animieren, ebenfalls Geld zu geben.