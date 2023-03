Quatar-Airways-Chef schießt gegen Lufthansa und westliche Arbeitskräfte: „Wollen nicht mehr arbeiten“

Von: Markus Hofstetter

Qatar-Airways-Chef al Baker spottet, dass die Lufthansa zwölf Jahre hinterherhinkt. Die Arbeitskräfte in Europa sollen durch die Corona-Lockdowns bequem geworden sein.

Doha – Die Lufthansa hat angekündigt, in den Komfort ihrer Passagiere zu investieren. So sollen in der neue Premium Economy künftig Sitze in Hartschalen mehr Platz bieten und den Hintermann nicht mehr nerven, wenn man die Rückenlehne schräg stellt. Dazu gibt es ausklappbare Beinstützen, einen 15,6-Zoll-Monitor und moderne Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. In der Business-Class kann man die Sitze in ein Zwei-Meter-Bett verwandeln und man ruht abgeschirmt hinter dem halbhohen Sichtschutz.

Qatar-Airways-Chef im Interview: kein Wettbewerber kann mit seinen Crews mithalten

Doch davon zeigt sich Akbar al Baker, streitbarer Chef von Qatar Airways, wenig beeindruckt. In einem Interview mit der WirtschaftsWoche antwortet er lachend auf die Frage, was er vom neuen Bordservice der Lufthansa halte: „Habe ich gar nicht mitbekommen.“ Der Spott geht noch weiter: „Was ist das Neue? Endlich günstige Tickets?“

Akbar Al Baker, Chef von Qatar Airways, hält von den Arbeitskräften in Europa offenbar wenig © Lex Van Lieshout/dpa/picture alliance

Zwar schränkt al Baker ein, dass die neuen Sitze gut aussähen. Aber diese seien „leider fast zwölf Jahre hinter dem, was wir anbieten“. Zudem bestehe Premium nicht nur darin, viele eindrucksvolle Dinge um einen Sitz herum zu bauen. Der menschliche Faktor, der Human Touch, mache den Unterschied. Nach vielen Lufthansa-Flügen sei ihm klar, dass mit seinen Crews kein Wettbewerber mithalten könne. Denn Passion, Gastfreundschaft und Weltoffenheit seien in Katar ein tiefer Teil der Mentalität.

Qatar-Airways-Chef im Interview: In Europa wollen viele Menschen nicht mehr richtig arbeiten

Auch an den Arbeitskräften in Europa lässt al Baker kein gutes Haar. Er beschwert sich, dass Airbus trotz einer Einigung im Streit um einen angeblichen Schaden bei den Airbus A350 Großraumflugzeugen immer noch zu wenig Jets liefere. Aus seiner Sicht hat die Branche, also auch Boeing, in der Corona-Zeit insgesamt zu wenig investiert. Dann sei durch den Ukraine-Krieg der Engpass bei Rohstoffen und Speicherchips hinzugekommen.

Auf Nachfrage der WirtschaftsWoche geht al Baker auch auf den Mangel an Fachkräften ein. Da haben seiner Meinung nach Airbus und Boeing das gleiche Problem, vor allem anscheinend aber Airbus. „In Europa wollen viele Menschen bei den Herstellern nicht mehr richtig arbeiten“, so al Baker. Während des Lockdowns seien sie lange zu Hause gewesen. Dabei hätten sie von den Regierungen und den Unternehmen sehr viel Geld kassiert. „Ich sehe da nicht den Druck, wieder mit der Arbeit anzufangen.“ Das erschwere die Flugzeugauslieferungen.