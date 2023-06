Flugzeugproduktion in Oberpfaffenhofen – Ein Klassiker wird neu aufgelegt

Von: Martin Prem

Die DO228 ist für kleine Landeflächen wie Inseln bestens geeignet. Um die Qualität zu sichern, wird sie jetzt wieder in Oberpfaffenhofen gebaut. Foto: General Atomics AeroTec Systems © General Atomics AeroTec Systems

Mit der Wiederaufnahme der Dornier DO228 kehrt die Flugzeugproduktion an den Standort Oberpfaffenhofen zurück. Es ist nur eine Kleinserie. Doch deren Bedeutung sollte man nicht unterschätzen.

Oberpfaffenhofen - Äußerlich haben sich die Hallen kaum verändert, doch es prangt ein neues Unternehmenslogo an der großen Werkshalle am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Einst war es Dornier. Zuletzt gehörten die Hallen dem schweizerischen Mischkonzern RUAG. Jetzt steht da der Name General Atomics AeroTec Systems. Unter diesem Dach will man an eine große Tradition im Flugzeugbau anknüpfen.

„Es war von Anfang an geplant, die Produktion wieder aufzunehmen“, sagt Florian Rohe, der für Oberpfaffenhofen zuständige operative Geschäftsführer von General Atomics AeroTec Systems. Das Flugzeugmuster ist zwar 40 Jahre alt, aber keineswegs veraltet. Es hat nur bis zu 19 Passagier-Sitze. Und der schmale Rumpf erlaubt nur sehr kleinen Menschen, aufrecht zu stehen. Doch wandert man nach vorn, findet man ein sehr aufgeräumtes Cockpit mit sinnvoll angeordneten Bedienfeldern. Kein Vergleich mit dem Chaos, das manche Airliner bieten.

Die DO228 ist bei vielen Piloten sehr beliebt

Doch die vorbildliche Ordnung ist nur ein Grund, warum viele Piloten in aller Welt die DO228 schätzen, sagt Steffen Gemsa, der das Flugzeug neben vielen anderen seit 23 Jahren fliegt. Da ist zum einen die Reiseflugleistung: 240 Knoten in der Luftfahrt entsprechen rund 450 Kilometer in der Stunde. Bei sieben Stunden ohne Nachtanken, kann man von Bayern aus fast jedes Ziel in Europa nonstop erreichen. „München–Heraklion – kein Problem“, sagt Gemsa.

Und dann sind da die Kurzstart- und Landeeigenschaften: Ein versierter Pilot könnte das Flugzeug sogar auf der nur 408 Meter langen Landebahn am Flugplatz Jesenwang (Kreis Fürstenfeldbruck) zum Stehen bringen. Das ist ein Platz, der für Flugzeuge dieser Größe gar nicht zugelassen ist. Kein vergleichbares Flugzeug weltweit bietet diese Kombination erwünschter Eigenschaften. Das macht die DO228 für einige Reiserouten interessant. Beispielsweise in Japan, um auch Inseln mit kleinen Flugplätzen und geringem Verkehrsaufkommen anfliegen zu können.

DO228 vom Militär, Grenzschutz und bei Rettungsaktionen genutzt

Rund 60 Prozent, sagt Florian Rohe, seien nicht für den privaten Sektor gedacht. Da geht es um Luftraumsicherung, um Grenzschutz, um Umweltüberwachung, medizinische Evakuierungsflüge, Such- und Rettungsaktionen oder um Forschungszwecke. Das italienische Militär oder auch die deutsche Marine haben die DO228 im Einsatz. Und kaum einer kann es durch andere Maschinen ersetzen. Das wusste auch der frühere Eigentümer RUAG und versuchte, das begehrte Flugzeug neu aufzulegen. Da das Flugzeug in Indien in Lizenz gebaut wurde, war es naheliegend, die dort gebauten Rümpfe zu übernehmen. Doch das erwies sich als folgenschwerer Fehler. Die Lieferungen aus Indien blieben weit hinter den Qualitätsanforderungen der Kunden zurück. Aufwendige Nachbesserungen waren zu teuer.

Das will General Atomics AeroTec Systems vermeiden und setzt auf andere Partner. „Die Zulieferteile kommen jetzt aus Frankreich“, sagt Florian Rohe. Und die Flügel sind ohnehin eine Kernkompetenz in Oberpfaffenhofen. Sie gelten als ein Grund für den Erfolg des Flugzeugs. Alle Fertigungsanlagen dafür sind noch vorhanden. Und einige Mitarbeiter aus der Dornier-Zeit auch. Rund 350 Menschen sind derzeit mit Wartungs-, Modernisierungs- oder Lackierarbeiten am Standort beschäftigt, sagt Florian Rohe.

200 Mitarbeiter arbeiten in Oberpfaffenhofen an der DO228

Doch das Wartungs-Geschäft sei wegen der schwankenden Auftragslage herausfordernd. Auch daher der Fokus auf die Neuproduktion der DO228, das Kernthema in Oberpfaffenhofen für die nächsten Jahre. Rund 200 Mitarbeiter sollen künftig für den Neubau der Flugzeuge eingesetzt werden. Dann dürfte General Atomics AeroTec Systems nach RUAG und dem DLR drittgrößter Arbeitgeber am Sonderflughafen sein.

Die Stückzahlen bleiben bescheiden, es wird in Kleinserie gefertigt. Mit einer Nachfrage nach „etwa fünf bis acht Flugzeugen im Jahr“, rechnet die General Atomics Aerotec Systems. Das bleibt weit hinter den Stückzahlen aus den Dornier-Jahren vor der Pleite zurück. Aber immerhin werden an dem traditionsreichen Luftfahrtstandort im Münchner Westen wieder neue Flugzeuge gebaut. Sie sind vergleichsweise klein und für einen überschaubaren Markt gedacht, aber in ihrer Klasse die Besten der Welt.