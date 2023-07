Förderung für den Heizungstausch: Maximal 21.000 Euro pro Haus – wer davon wirklich profitiert

Wärmewende

Am Freitag soll das Gebäudeenergiegesetz im Bundestag beschlossen werden. Beim Heizungstausch will die Ampel-Koalition finanziell unterstützen. Doch es gibt eine Deckelung.

Berlin – Kurz vor der Verabschiedung im Bundestag haben Ampel-Fraktionen die geplante Förderung für den schrittweisen Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen präzisiert. Die förderfähigen Investitionskosten für den Heizungstausch sollen demnach bei maximal 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus liegen. Das geht aus dem Entwurf für einen Entschließungsantrag zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) von SPD, Grünen und FDP hervor.

Damit gibt der Bund höchstens 21.000 Euro an Zuschuss für den Heizungstausch aus – sofern der Antragssteller die maximale Förderhöhe von 70 Prozent erhält. Das wird aber auf die wenigsten Menschen zutreffen, da es die nur für Haushalte geben soll, die bis zu 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr haben. Das trifft vermutlich hauptsächlich auf Rentner und Rentnerinnen zu. In den allermeisten Fällen wird es also einen Fördersatz von zwischen 30 und 50 Prozent geben.

Förderung gedeckelt bei 30.000 Euro: Lenkung zur günstigeren Wärmepumpe

Damit wird Eigentümern wesentlich weniger stark unter die Arme gegriffen, als es zunächst erscheinen mag. Wie ein Sprecher eines großen Heizungsbauers vorrechnet, müssen sich Haushalte für eine eher günstigere Wärmepumpe entscheiden, damit sich die Förderung wirklich rechnet. „Die teureren und größeren Wärmepumpen, wie beispielsweise Sole-Wärmepumpen, kosten schon über 40.000 Euro“, so Richard Lucht vom Heizungsinstallateur Thermondo.

Aktuell wird der Heizungstausch nämlich auch schon gefördert. Wer eine Wärmepumpe ohne natürliches Kältemittel heute installiert, erhält vom Bundesverband für Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Zuschuss von 35 Prozent. Wichtig zu bedenken ist hierbei: Den Zuschuss gibt es unabhängig von den tatsächlichen Kosten, die durch den Heizungstausch entstehen. Je nachdem welche Wärmepumpen-Art in Zukunft installiert wird, und wann sie installiert wird, könnten Hausbesitzende mit den neuen Förderrichtlinien am Ende weniger Geld bekommen, als zuvor. Das zeigt diese Tabelle:

Kosten Wärmepumpe Fördersumme aktuell (35 %) Fördersumme neu (50 %) Fördersumme neu (30 %) 45.000 Euro 15.750 Euro 15.000 Euro 9000 Euro 42.000 Euro 14.700 Euro 15.000 Euro 9000 Euro 40.000 Euro 14.000 Euro 15.000 Euro 9000 Euro 38.000 Euro 13.300 Euro 15.000 Euro 9000 Euro 35.000 Euro 12.250 Euro 15.000 Euro 9000 Euro 32.000 Euro 11.200 Euro 15.000 Euro 9000 Euro

Wer ab kommendem Jahr also eine durchschnittliche Wärmepumpe installiert und 50 Prozent Zuschuss bekommt, wird immer noch gut 20.000 Euro aus der eigenen Tasche finanzieren müssen. Wer aber wartet, bis die kommunale Wärmeplanung fertiggestellt ist, erhält nochmal weniger. Es ist also ein Rechenspiel.

Die neue Förderung unterstützt außerdem die Wahl eines günstigeren Modells. „Wer eine günstige Wärmepumpe kauft, profitiert von den neuen Fördersummen. Wer eine teurere braucht oder will, für den ist die aktuelle Förderung besser“, fasst es Richard Lucht zusammen. Seiner Einschätzung zufolge soll damit jedoch auch eine Lenkungswirkung entfaltet werden, das Wärmepumpen langfristig günstiger macht.

Kurz- und mittelfristig sei das aber nicht zu erwarten, wenn ab kommendem Jahr die Nachfrage ansteigt und die Inflation anhält. Bei Thermondo rechnet man zunächst damit, dass die Preise für Wärmpumpen 2024 erstmal steigen, bevor sie wieder sinken. Das wird die Rechnung für viele Eigentümer nochmal verändern sowie die Entscheidung, jetzt oder in einem oder zwei Jahren zu investieren. „Warten lohnt sich nur bedingt“, so Lucht.

Förderung gibt es auch für andere Heizsysteme

Bei Mehrparteienhäusern sollen die maximal förderfähigen Kosten dem Antrag zufolge bei 30.000 Euro für die erste Wohneinheit liegen, für die zweite bis sechste Wohneinheit bei je 10.000 Euro, ab der siebten Wohneinheit bei je 3000 Euro. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften soll die Regelung entsprechend angewendet werden, bei Nichtwohngebäuden ähnliche Grenzen nach der Quadratmeterzahl gelten.

Heißt konkret: In einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten wird eine Fördersumme von höchstens 86.000 Euro vorgegeben, in einem Haus mit vier Einheiten sind bis zu 60.000 Euro förderfähig.

Natürlich werden aber mit dem neuen Programm nicht nur Wärmepumpen gefördert, sondern alle Heizsysteme, die die Vorgaben erfüllen. Also: Gasheizungen, die „H2-Ready“ sind, Solarthermieanlagen, Holz- und Pelletheizungen, Flüssiggasheizungen und Fernwärme-Heizungen. Für die Systeme gab es bisher deutlich weniger Geld vom Bund: Solarthermie wird aktuell bis zu 25 Prozent bezuschusst, Pelletheizungen bekommen nur 10 Prozent, Gasheizungen werden überhaupt nicht mehr gefördert.

Da diese Systeme in der Anschaffung weniger Geld kosten, werden sie eher seltener den Deckel von 30.000 Euro sprengen. Niedrige Anschaffungskosten können sich aber auch als spätere Kostenfalle entpuppen, weshalb der Einbau einer Gasheizung künftig nur noch nach einer Energieberatung erfolgen kann.

