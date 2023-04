Ampel verspricht Milliarden-Hilfen für den Heizungstausch – doch die Finanzierung ist völlig offen

Wärmewende

Von Amy Walker schließen

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Bürger jährlich neun Milliarden Euro für den Heizungstausch ausgeben werden. Ein Großteil davon soll staatlich gefördert werden. Doch die Finanzierung ist offen.

Berlin – Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) will die Ampel-Regierung die Wärmewende auf den Weg bringen. Ab 2024 gibt es keine neuen fossilen Heizungen mehr, nach und nach sollen bis 2045 alle bestehenden ausgetauscht werden. Für das Vorhaben rechnet das Wirtschaftsministerium mit Kosten von rund neun Milliarden Euro im Jahr für die Bürgerinnen und Bürger. Zum großen Teil will die Regierung den Heizungstausch fördern. Das Geld dafür soll aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen. Nur ist da nicht genug Geld drin.

Habecks Heizpläne: Klima- und Transformationsfonds ist schon ausgeschöpft

Der Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist ein Sondervermögen, das für Investitionen in den Klimaschutz vorgesehen ist, auch wenn im Bundeshaushalt eigentlich kein Geld mehr ist. Gefüllt wird dieser aus verschiedenen Einnahmequellen, darunter aus Erlösen durch den Emissionshandel. Laut einem Papier des Finanzministeriums aus dem vergangenen August war der KTF mit rund 104 Milliarden Euro gefüllt. Ausgegeben werden sollen in diesem Jahr laut Plan davon 35 Milliarden Euro.

Das Geld aus dem KTF reicht für den Heizungstausch aber trotzdem nicht. Denn die bis 2026 im KTF-Topf erwarteten Zuflüsse sind schon verplant. Investiert werden soll in den Ausbau der Ladeinfrastruktur, in die Entwicklung von Wasserstoff in der Industrie und in die EEG-Umlage, die seit Sommer 2022 komplett vom Bund aus dem Fonds übernommen wird. Jedes Jahr sollen für diese Investitionen rund 45 bis 50 Milliarden Euro im Jahr aus dem KTF abfließen. Ende 2026 ist der Topf dann leer.

+ Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP). © Michael Kappeler/dpa

Dabei fehlt auch so bis Ende 2026 schon Geld, wie die WirtschaftsWoche unter Berufung auf ein neues Papier aus dem Finanzministerium berichtet. Denn die erwarteten Einnahmen sind deutlich geringer ausgefallen. Die 200 Milliarden Euro, die die Regierung mit den KTF-Mitteln in den nächsten drei Jahren ausgeben wollte, sind um 25 bis 30 Milliarden Euro geschrumpft, so das Magazin.

Heizpläne: Schuldenbremse soll eingehalten werden – doch das Geld reicht nicht

Jetzt kommen noch die Fördergelder für das neue GEG, die die Regierung versprochen hat, um die sozialen Härten in der Wärmewende abzufedern. Im KTF sind schon Förderungen für energieeffiziente Gebäude ausgewiesen, basierend auf den aktuellen Förderungen. Für eine Wärmepumpe kann man schon heute rund 40 Prozent bezuschusst haben. Schon 2023 werden fast 17 Milliarden Euro für diese Förderungen geplant. Mit dem GEG wird dieser Betrag deutlich steigen müssen – um wie viel, wird gerade in den Ministerien ermittelt.

Wo könnte die Regierung das Geld jetzt nehmen? Das ist die große Frage, die jetzt beantwortet werden muss. Denn Finanzminister Christian Lindner (FDP), hat sehr deutlich gemacht: Ab jetzt wird die Schuldenbremse eingehalten. Geld aus dem Haushalt steht also vermutlich nicht zur Verfügung.

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/dpa