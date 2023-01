Fondsmanager über Konsumenten-Rezession, Zinsen und Aktienkurse: „Wir verheizen gerade unseren Urlaub“

Von: Corinna Maier, Georg Anastasiadis

„Wir verheizen gerade unseren Urlaub“, macht Fondsmanager Manfred Gridl im Interview klar. © Picasa/IMAGO / Gottfried Czepluch

Aktionäre hatten es im vergangenen Jahr nicht leicht. Doch es gibt Hoffnung für das neue Jahr. Dabei spielen jedoch auch die Notenbanken eine wichtige Rolle.

München – An der Börse gab es im vergangenen Jahr nichts zu gewinnen. Doch damit muss ein Aktionär auch mal zurechtkommen, findet der Fondsmanger Manfred Gridl. Denn im neuen Jahr gibt es neue Chancen. In welchen Branchen und in welchen Ländern diese liegen und welche Rolle die Notenbanken dabei spielen, besprachen wir im Interview.

Das vergangene Börsenjahr war miserabel. Das nächste kann eigentlich nur besser werden, oder?

Hoffentlich. Aber man muss festhalten: Mit minus zehn Prozent waren die Aktienmärkte in Europa zwar wirklich nicht gut, es war aber auch nicht katastrophal. Man darf nicht vergessen, dass wir zwischendurch auch schon 25 Prozent im Minus waren und die Kurse sich von daher schon sehr gut erholt haben. Also: Minus zehn Prozent bei Aktien, so etwas muss man als Investor schonmal aushalten.

Bei US-Technologieaktien waren die Verluste schlimmer. Sind die mittlerweile zu Schnäppchen geworden?

Das glaube ich nicht. Für die Technologieaktien erwarten wir eher so eine Entwicklung wie zur Jahrtausendwende, wo die Tech-Werte mehrere Jahrelang immer weiter gefallen sind. Ein Unternehmen wie Microsoft möchte ich da ausdrücklich ausnehmen, die haben ja ein wirklich nachhaltiges Geschäftskonzept und erzielen Milliardengewinne. Ich meine eher diese in der Corona-Zeit wahnsinnig gehypten Werte, zum Beispiel aus dem Bereich Lieferdienste. Unternehmen mit tollen Ideen, aber keinen Gewinnen: Da gibt es für viele noch einen sehr weiten Weg nach unten.

Was ist mit Unternehmen wie Amazon, die ja sehr wohl ein Geschäftsmodell haben und trotzdem die Hälfte des Börsenwerts verloren?

Viele US-Unternehmen waren und sind einfach zu hoch bewertet, und das kommt jetzt ein Stück weit zurück. Eine Rolle spielen auch die gestiegenen Zinsen. Je mehr eine Unternehmensbewertung auf Gewinne in der Zukunft baut, umso mehr machen die sich negativ bemerkbar.

Wer sich für das neue Jahr vorgenommen hat, sein Geld vernünftig anzulegen – was sollte der also tun?

Man sollte sich an Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell halten, die aller Voraussicht nach auch weiterhin Gewinne schreiben und Dividenden zahlen werden.

Welche Branchen?

Alles, was zu den Basiskonsumgütern zählt, kann man sich ansehen. Also alle die Unternehmen, die uns im Supermarkt immer mehr Geld abnehmen. Denn das bedeutet ja: Dieses Unternehmen ist in der Lage, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzureichen – und wird keine großen Probleme bekommen. Schwieriger wird es bei Technologieunternehmen, wie besprochen. Und bei zyklischen Werten.

Welche wären das?

Autoindustrie, Chemie, Maschinenbau – alles, was stark von der Konjunktur abhängt.

An welchen Aktienmärkten sind die Chancen nächstes Jahr am größten, USA, Europa, Asien?

Die Aussichten in Europa sind gut. Die Bewertungen der Aktien sind im Durchschnitt deutlich niedriger als die Bewertungen in den USA. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Euro-Zone liegt im Schnitt bei zehn bis elf. In den USA ist es 16 bis 17. Das Potenzial ist da, dass es in Europa besser läuft als in den USA. Zumal davon auszugehen ist, dass sich die Lage in China im Lauf des Jahres normalisieren wird – was gut ist für exportstarke Länder wie Deutschland.

Sie glauben, die gegenseitigen Absetzbewegungen zwischen Europa und China werden sich legen?

Ja. Die Chinesen haben ja kein Interesse daran, ihre Bevölkerung in Armut zu stürzen. Und wir können kein Interesse daran haben, unseren wichtigsten Absatzmarkt zu verlieren. Weder für Luxuswarenhersteller noch für Autobauer ist China derzeit durch irgendeinen anderen Markt zu ersetzen. Und dieser Markt wird auf Jahre hinaus noch wachsen.

Bleibt noch Corona.

Von der Lockdown-Politik ist China ja schon abgerückt. Auch die Ansteckungszahlen werden in den nächsten Monaten ihren Schrecken verlieren, wenn die meisten Menschen infiziert waren. Ich glaube, die Frage ist nur, ob sich die Lage am Ende des ersten oder im zweiten Quartals normalisiert. Und dann sind auch entsprechende Nachholeffekte zu erwarten.

Auf die hatte man nach Corona auch in Deutschland gehofft.

Tja, statt Nachholeffekten droht nun eher eine Konsumenten-Rezession. Und die wird wahrscheinlich sehr nachhaltig sein. Denn wir verheizen gerade unseren nächsten Urlaub. Die Rechnungen für die teure Energie kommen ja erst im ersten Halbjahr bei den Haushalten an. Dann wird die bislang eher theoretische Preisexplosion Realität.

Deshalb gibt es ja die Energiepreisbremsen.

Aber die wirken erst ab März. Bis dahin kostet der Strom im München 60 Cent die Kilowattstunde. Und wenn der Preis dann dank Strompreisbremse auf 40 Cent gedeckelt wird, ist das immer noch viel mehr als im letzten Jahr.

Rechnen Sie mit einer starken Rezession?

Schwer zu sagen. Die Frage ist auch eher, wie lange wird die Rezession dauern? Und: Was kommt danach? Kommt es zu einem großen Aufschwung? Oder läuft es mit angezogener Handbremse weiter? Ich befürchte letzteres. Weil die Europäische Zentralbank höchstwahrscheinlich jetzt dabei ist, ihren zweiten großen Fehler zu begehen.

Welche Fehler meinen Sie?

Der erste war das hartnäckige Ignorieren der Inflation im vergangenen Jahr, da wurde der Inflation monatelang zugeschaut, und es gab keine Ansätze für Zinserhöhungen. Und jetzt werden in die Rezession hinein Zinsen immer weiter erhöht und ab März Staatsanleihen abverkauft. Das kann dafür sorgen, dass auf diese Rezession keine schnelle und deutliche Erholung folgen wird. Dann haben wir ein echtes Problem.

Aber die Inflationsbekämpfung ist doch Aufgabe der EZB?

Ja. Aber ich gehe davon aus, dass die Inflation ohnehin schon zur Jahresmitte deutlich sinken wird. Die Basiswerte sinken. Der Ölpreis etwa ist von 110 auf 80 Dollar je Barrel gesunken – und er wird nicht in der Rezession wieder deutlich ansteigen. Wir bekommen also von der Energieseite einen deflationären Impuls. Und wir haben den europäischen Konsumenten, der 2023 sein Geld zusammenhalten muss. Kein Grund also für die EZB, die Zinsen weiter zu erhöhen.

Was ist mit den anstehenden Tarifverhandlungen?

Erwarten Sie dadurch einen Inflationsschub? Nein. Wenn die Verhandlungen anstehen, wird die Inflationsrate deutlich niedriger sein als momentan. Forderungen über 15 Prozent mehr werden dann wahrscheinlich neu beurteilt.

Heuer stehen die Zeichen dennoch weiter auf Zinserhöhung. Können Sparer denn darauf hoffen, dass sich bald ein Sparbuch wieder rentiert?

Ich fürchte, nein. Und zwar deshalb nicht, weil die Schulden in Europa so hoch sind, dass es auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird, Zinsniveaus zu haben wie zur Jahrtausendwende. Was wir jetzt haben, nämlich zwei bis drei Prozent Zinsen auf Staatsanleihen, das ist wahrscheinlich schon das Höchste, mit dem man in den nächsten Jahren rechnen kann.

Also führt an Aktien kein Weg vorbei?

So ist es. Wer mittelfristig eine Rendite oberhalb der Inflation haben will, muss auch in Aktien investiert sein. Für Kleinanleger sind dafür Fonds am sinnvollsten.

Im vergangenen Jahr war eine Rüstungsaktie Gewinner des Jahres: Rheinmetall. Haben Sie einen Tipp für dieses Jahr? Vielleicht aus der Energiebranche?

Gerade da ist es sehr schwierig, einzelne Titel herauszuheben. Wer in diesen Sektor investieren will, sollte lieber in einen Fonds gehen, der darauf spezialisiert ist. Aber Vorsicht, gerade bei Megathemen wie Wasserstoff ist sehr viel Spekulation im Spiel. Und nur weil irgendwo Erneuerbare Energie draufsteht, sind noch lang keine Kursgewinne garantiert. Ich würde eher auf Luxusgüter aus Frankreich und Autos aus Deutschland setzen.

Sicherheitsbewusste Anleger investieren auch gern in Gold, weil das als Krisenwährung gilt. Der Kurs ist freilich im vergangenen Jahr nicht gestiegen. Also doch keine Krisenwährung?

Es ist immer schwer zu sagen, warum ein Kurs nun steigt oder nicht steigt. Wenn man hört zehn Prozent Inflation, wäre der erste Impuls zu denken: Alle kaufen jetzt Gold, und der Kurs steigt. Vergangenes Jahr kam aber dazu, dass die Zinsen stiegen. Amerikanische Staatsanleihen rentierten wieder mit vier Prozent – und waren damit eine attraktive Alternative zu Gold. Aber ich glaube, dass der Goldpreis im Lauf der nächsten Jahre deutlich steigen wird. Die Inflation wird höher bleiben als in den vergangenen zehn Jahren. Da gewinnt der Aspekt des Werterhalts an Bedeutung. Und den wird man eher mit Gold erreichen als mit Kryptowährungen, die ja auch als Krisenanlage gepriesen wurden. Und die dann drei Viertel ihres Wertes verloren haben.