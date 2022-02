Foodwatch: Plastikverpackungen für Obst und Gemüse müssen verboten werden

Teilen

In Plastik verpacktes und loses Gemüse in einem Supermarkt © Daniel Karmann / dpa

Ob Gurken mit Plastikhülle oder vorverpackte Früchte - bei Obst und Gemüse fallen große Mengen an Verpackungsmüll an.

Berlin - Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert deshalb die Bundesregierung auf, dieser "Verpackungsflut" nach dem Vorbild Frankreichs einen Riegel vorzuschieben. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) müsse Plastikverpackungen für frisches Obst und Gemüse verbieten, forderte die Organisation am Freitag.

"Der verschwenderische Umgang mit Plastik befeuert den Klimawandel und der Müll kostet Millionen von Meerestieren das Leben", erklärte der Geschäftsführer von Foodwatch Deutschland, Chris Methmann. Dabei seien Verpackungen für Obst und Gemüse "meist gar nicht notwendig", kritisierte er. Unverpacktes müsse "zum Standard im Supermarkt werden".



Foodwatch verwies auf eine Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung im Auftrag des Naturschutzbunds (Nabu), nach der in Deutschland jährlich über 103.000 Tonnen Verpackungsmüll für vorverpacktes frisches Obst und Gemüse anfallen. Ein Großteil davon sind demnach Plastikverpackungen - im Jahr 2019 waren es laut der Studie 64 Prozent.



Gerade einmal fünf Prozent Obst und drei Prozent Gemüse blieben am Ende unverpackt, kritisierte Foodwatch. Lose angebotene Ware lande überwiegend in Papier- oder Plastiktüten.



Neben Plastik wird Obst und Gemüse auch in Pappschalen, Plastik-Klappdeckelschalen, Folien und Netzen vorverpackt verkauft. Foodwatch forderte, dass auch diese Verpackungsarten von dem Verbot betroffen sein sollten. Zudem sollten dünne Plastiktüten, die sogenannten Hemdchenbeutel, und Papiertüten zum Selbsteinpacken von Obst und Gemüse nicht mehr kostenlos abgegeben werden. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten stattdessen dabei unterstützt werden, "mit Mehrwegbeuteln und -netzen einzukaufen", erklärte die Organisation.



Foodwatch forderte, Umweltministerin Lenke solle sich "ein Vorbild an Frankreich nehmen". Dort waren zu Jahresbeginn Verpackungsverbote für zunächst etwa 30 Obst- und Gemüsesorten eingeführt worden, darunter neben Gurken und Paprika auch Lauch, Zucchini, Auberginen, Möhren und Blumenkohl sowie Äpfel, Birnen und Orangen.



Je empfindlicher die Sorten sind, desto länger haben die Anbieter Zeit für die Umstellung. Leichter verderbliche Ware wie manche Tomatensorten, grüne Bohnen oder Weintrauben dürfen noch bis Mitte 2023 in Plastik eingepackt werden. Am längsten gilt die Ausnahme für empfindliche Sprossen und Beeren, die erst von Mitte 2026 an plastikfrei verpackt werden müssen.



Das Verbot der Plastikverpackungen für Obst und Gemüse in Frankreich war bereits im Anti-Verschwendungs-Gesetz vom Januar 2020 vorgesehen. Die ersten sechs Monate nach der Frist dürfen Händler noch ihre Verpackungsbestände abbauen.

jm/hcy