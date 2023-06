Foodwatch: Scharfe Kritik an Bundestags-Beschluss zum Tierhaltungs-Logo

Foodwatch-Logo © Wirestock/IMAGO

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch kritisiert den Bundestags-Beschluss das neue Tierhaltungs-Label.

Berlin in Deutschland - „Die Haltungskennzeichnung und der Umbau von Ställen ändert wenig am Leid von Nutztieren“, sagte Geschäftsführer Christ Methmann den Zeitungen des Redaktions-Netzwerks Deutschland vom Samstag. „Hühner, Schweine und Kühe leiden millionenfach unter Krankheiten und Schmerzen - in Bio-Betrieben ebenso wie auf konventionellen Höfen.“

„Ein paar Zentimeter mehr Platz oder Einstreu auf dem Boden verhindern nicht, dass Nutztiere krank gemacht werden“, sagte Methmann. „Hühner, Kühe und Schweine müssen in der modernen Agrarindustrie täglich Höchstleistungen erbringen, um möglichst billig Eier, Milch und Fleisch zu produzieren“, kritisierte er. „Das macht die Tiere krank - in allen Haltungsstufen.“



Der Bundestag hatte am Freitag abschließend grünes Licht für die Einführung eines staatlichen Tierhaltungslabels gegeben, das ab dem kommenden Jahr zunächst für frisches Schweinefleisch gelten soll. Es soll später auf andere Tierarten und weitere Bereiche etwa in der Gastronomie und den Lebenszyklus der Tiere ausgeweitet werden. Im Handel gibt es bereits eine freiwillige Kennzeichnung. mid