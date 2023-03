Ford baut 1.100 Stellen in Spanien ab

Ford ändert seine Strategie: Wegen des Umstiegs auf Elektromobilität in Europa fallen tausende Arbeitsplätze weg © Sebastian Geisler / IMAGO

Nachdem der US-Automobilhersteller Ford angekündigt hat, tausende Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen, will der Konzern auch in Spanien 1.100 Stellen streichen.

Valencia - Als Grund nannte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage, die Produktion der Modelle S-Max und Galaxy in seinem Werk in Almussafes südlich von Valencia werde im April eingestellt. Bisher sind dort noch 5800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Das Unternehmen stehe mit den Gewerkschaften in Kontakt, um den Stellenabbau möglichst sozialverträglich zu organisieren.

Schon zuvor hatte Ford den Abbau von 2300 Arbeitsplätzen in Deutschland und 1000 Jobs in Großbritannien angekündigt. Der Autobauer befindet sich im Umbruch, nachdem er relativ spät auf den Elektrokurs eingeschwenkt war. Ab 2030 will Ford in der EU nur noch Elektroautos verkaufen. (dpa)