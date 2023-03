Neues Ford-Patent: Ausbleibende Raten-Zahlung - Wenn der Wagen automatisch zum Händler zurückfährt

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Zahlt der Autokäufer seine Raten nicht, fährt das Fahrzeug autonom zum Händler oder zum Schrottplatz. Was nach Zukunftsmusik klingt, will sich Ford patentieren lassen.

Dearborn - Autokäufer nutzen oft die Möglichkeit, ihr Fahrzeug zu leasen oder in Raten zu zahlen. Doch was, wenn man mit den Zahlungen in Rückstand gerät? Dann versucht der Kreditgeber, sich das Auto zurückzuholen. Das ist zwar in Deutschland illegal, hierzulande handelt es sich um Diebstahl, doch in den USA ist üblich. Dort nennt man den Vorgang Repossession.

Ford-Patent gegen säumige Autokäufer: Lautsprecher spielen nervige Töne ab

Doch Repossession ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, zum Beispiel darf dadurch kein Hausfriedensbruch begangen werden. Da dies zu unschönen Szenen führen kann, hat der Autohersteller Ford eine elegante Lösung im Kopf, wie ein Patentantrag zeigt. Über den Bordcomputer soll es demnach möglich sein, das Auto aus der Ferne zu übernehmen.

Geht es nach Ford, könnten säumige Autokäufern unruhige Zeiten bevorstehen. © Mark Phelan/Detroit Free Press/imago

Doch bevor es so weit ist, hat der Kreditgeber die Möglichkeit, den säumigen Käufer per Fahrzeugdisplay darauf hinzuweisen, endlich die Raten zu zahlen. Fruchtet dieser Hinweis nicht, können über die Autolautsprecher nervige Warntöne abgespielt werden. Weitere mögliche Maßnahmen sind das Abschalten der Klimaanlage oder des Infotainmentsystems.

Ford-Patent gegen säumige Autokäufer: Fahrer kann ausgesperrt werden

Reagiert der „Autobesitzer“ immer noch nicht, soll das Fahrzeug ihn aussperren können. Es könnten sogar nur zeitliche Beschränkungen möglich sein, zum Beispiel nur am Wochenende. Unter der Woche soll der Kreditnehmer schließlich mit dem Auto in die Arbeit fahren, um Geld für die Raten zu verdienen. Selbst an medizinische Notfälle hat Ford gedacht, dann kann die Sperre aufgehoben werden. Davor soll über eine Verbindung mit einer Notfalleinrichtung geklärt werden, ob das Auto dafür freigegeben werden kann.

Fruchtet alles nichts, soll der Kreditgeber das Fahrzeug wieder in Besitz nehmen können. Wenn das Auto auf Privatbesitz steht, ist das nicht möglich. Deswegen sollen die Funktionen zum autonomen Fahren genutzt werden, das Fahrzeug ferngesteuert vom Grundstück an eine Stelle zu bugsieren, wo ein Abschleppdienst wartet.

Ford-Patent gegen säumige Autokäufer: Fahrzeug fährt allein zum Schrottplatz

Ford hält sich laut dem Patentantrag auch die Möglichkeit offen, dass das Fahrzeug autonom zum Händler fährt. Oder wenn der Wert des Fahrzeugs unter einer bestimmten Schwelle liegt, könnte gleich der Schrottplatz angesteuert werden. Und wenn sich der Kreditnehmer einer Wiederinbesitznahme widersetzt, könnte dies über Kameras des Fahrzeugs festgestellt und die Polizei benachrichtigt werden.

Dienstwagen-Ranking: Die zehn beliebtesten Modelle der Deutschen Fotostrecke ansehen

Doch noch müssen säumige Zahler nicht befürchten, dass sich ihr Auto einfach davon macht. Laut den Unterlagen hat Ford das Patent am 20. August 2021 eingereicht und am 23. Februar 2023 veröffentlicht. In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass das autonome Fahren noch immer in den Kinderschuhen steckt. Noch ist unklar, wann die Funktionen so ausgreift sein werden, bis das von Ford angedachte Vorgehen möglich ist.

Renault ist auch eine ähnliche Idee gekommen. Der Autohersteller hat in Geschäftsbedingungen festgelegt, dass es bei einem Akku-Leasing im Falle einer außerordentlichen Kündigung möglich ist, die Auflademöglichkeit der Batterie nach einer Ankündigungsfrist zu sperren. Allerdings hat das Oberlandesgericht Düsseldorf der Batterieabschaltung aus der Ferne den Riegel vorgeschoben.