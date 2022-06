Hiobsbotschaft: Ford will Werk in Saarlouis abwickeln - „Fühlen uns belogen und betrogen“

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Ford hat sich bei einem konzerneigenen Standort-Wettbewerb gegen das deutsche Werk in Saarlouis entschieden. (Symbolbild) © Charles Krupa/AP/dpa/Symbolbild

Ford hat sich bei einem konzerneigenen Standort-Wettbewerb gegen das deutsche Werk in Saarlouis entschieden. Laut Gewerkschaft sind einschließlich Zulieferer rund 6600 Arbeitsplätze bedroht.

Saarlouis – Für das Saarland ist es eine bittere Pille: Trotz allen Werbens für den deutschen Standort in Saarlouis hat sich der US-Autohersteller Ford bei der Produktion für sein neues E-Auto für seine Fabrik im spanischen Valencia entschieden. Saarlouis droht dagegen der Verkauf oder die Schließung des Werks. Dem vorangegangen ist ein umstrittener interner Standort-Wettbewerb.

Seine Entscheidung verkündete der Autobauer am Mittwoch. „Wir arbeiten daran, ein lebendiges und nachhaltiges Geschäft in Europa aufzubauen – dafür braucht es Konzentration und das Treffen schwieriger Entscheidungen“, erklärte Ford-Chef Jim Farley dazu.

Ford entscheidet sich gegen Werk in Saarlouis – tausende Arbeitsplätze betroffen

Die IG Metall rief zum Kampf für „Standort- und Beschäftigungssicherung“ auf. Nach Angaben der IG Metall soll der Standort in Saarlouis mit rund 4600 Beschäftigten schrittweise abgewickelt werden. Insgesamt seien mit den Zulieferern rund 6600 Arbeitsplätze im Saarland bedroht, erklärte die Gewerkschaft. Sie kritisierte den „unwürdigen und brutalen Bieterwettbewerb zwischen den Ford-Standorten in Valencia und Saarlouis“.

„Die Beschäftigten haben in den letzten drei Jahren alles für die Wettbewerbsfähigkeit des Ford-Standortes in Saarlouis getan“, erklärte der Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Im Laufe der Corona-Pandemie habe die Belegschaft „mit maximaler Flexibilität“ reagiert. „Statt sich gemeinsam mit der Belegschaft für die Standortsicherung einzusetzen, hat das Management die Hände in den Schoß gelegt“, kritisierte Köhlinger.

Ford: Autoproduktion am Standort Saarlouis nur bis 2025 gesichert

Auch der Betriebsratsvorsitzende von Ford in Saarlouis, Markus Thal, kritisierte den Konzern. „Wir haben geliefert, das Management hat uns mit leeren Versprechungen hingehalten“, erklärte Thal. „Wir fühlen uns belogen und betrogen vom Ford Europa Management.“

Die Autoproduktion ist an dem Standort Saarlouis nur bis 2025 gesichert, dann läuft die Herstellung des Verbrenner-Modells Ford Focus aus. Die Belegschaft hatte gehofft, dass die Jobs dank Elektroinvestitionen auch danach großteils sicher sind. Diese Hoffnung macht der Beschluss des Managements nun zunichte. (lma/AFP/dpa)