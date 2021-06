Top-Investor Frank Thelen gibt düsteren Ausblick: Warum Wasserstoff-Autos keine Zukunft haben

„Höhle der Löwen“-Experte

Einer der bekanntesten Investoren Deutschlands widerspricht der Politik: Im Automobilbereich sind Batterien und Kraftblöcke die Zukunft, Wasserstoff-Antrieb hat laut Thelen nur jenseits der Straße eine Chance.

München - Autofahren und nur Wasser ausstoßen – das klingt nach einer umweltfreundlichen Alternative. Deutschlands bekanntester Investor Frank Thelen hält die Idee dennoch nicht für zukunftsfähig: Der Wirkungsgrad von Wasserstoff-Autos sei einfach zu gering. „Das Konzept mit der Produktion, der Speicherung, dem Bau der Autos und dem Betrieb der Tankstellen kann einfach nicht aufgehen“, erklärt Thelen in einem Interview mit der Wirtschaftswoche: „Wenn man das sauber prüft, kommt man zu dem Schluss: Das ergibt einfach keinen Sinn.“

Frank Thelen: Batterien und Kraftblöcke haben Nase vorn

Große Autokonzerne wie etwa die Volkswagen AG setzen ebenfalls auf Elektromobilität und sehen Wasserstoff-Autos eher kritisch. VW will Marktführer in Elektromobilität werden. Tesla setzt ebenfalls auf Batterien. Die Unternehmer Jeff Bezos oder Bill Gates interessieren sich auch für eine andere Technologie: Sie investieren in Kraftblöcke. Dabei handelt es sich um Thermalspeicher, die Salz aufheizen. Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius sind möglich. „Das Umwandeln von Elektrizität in Hitze ist extrem effizient“, erklärt der Investor Frank Thelen. Nur rund zwei Prozent der Energie gingen bei der Umwandlung verloren. Thelen selbst lässt seinen Worten auch Taten folgen: Er hat ebenfalls in einen Kraftblock investiert. Dieser besteht aus Recycling-Granulat und kann Temperaturen von bis zu 1.300 Grad Celsius speichern. Mit speziellen Turbinen soll die Hitze dann in Strom verwandelt werden. Der Wirkungsgrad läge hier bei bis zu 70 Prozent, das schaffe man mit Wasserstoff nicht, so Frank Thelen.

Top Investor-Thelen: Wasserstoff hat Chancen jenseits der Straße

Allerdings gibt der Investor Wasserstoff noch eine Chance, zumindest für Langstreckenflüge oder im Schiffsverkehr. Denn hier seien Batterien keine Option. „Hier kann Wasserstoff sicher Sinn ergeben, weil eine hohe Energiedichte hier deutlich wichtiger ist, als die Kosten der Herstellung und Wartung“, erklärte der Investor. Er investiert mit der Risikokapitalgesellschaft Freigeist hauptsächlich in Start-ups im Technologie und Design-Sektor und gilt daher als Experte in diesem Bereich. Seine größten Erfolge waren beispielsweise MyTaxi oder Wunderlist, Popularität erlangte er mit der Sendung “Höhle der Löwen”. Der Investor war bereits in der Vergangenheit mit aufsehenerregenden Prognosen zu Tesla und VW aufgefallen.

Das sind die Vorteile von Wasserstoff-Autos

Wasserstoff-Autos haben Vor- und Nachteile. Die Achillesferse der Elektromobilität ist derzeit noch die lange Ladezeit. Rund 30 Minuten dauert es bei Tesla bestenfalls, das Fahrzeug auf 80 Prozent zu bringen. Bei einem Wasserstoff-Auto läge die Tankzeit mit rund drei Minuten deutlich niedriger. Die Reichweite ist höher als bei Elektrofahrzeugen und der Ausstoß emissionsfrei – schließlich käme aus dem Auspuff nur Wasserdampf. Prinzipiell steht dank des Elektrolyseverfahrens Wasserstoff auch in unendlicher Menge zur Verfügung. Aus Sicht der Bundesregierung ist „Wasserstoff das Erdöl von morgen“. Ein Förderprogramm über 250 Millionen Euro soll Wasserstoffautos bis zum Jahr 2026 massentauglich machen.

Mehr zur Wasserstoff-Technologie im Video:

Diese Herausforderungen hat die Wasserstoff-Technologie

Als Nachteile gelten die derzeit noch hohen Anschaffungskosten und die schlechte Infrastruktur. Nur rund 90 Tankstellen gibt es in Deutschland bislang. Dabei handelt es sich jedoch um das Henne-Ei-Problem: denn ohne genügend Tankstellen kaufen Konsumenten eher keine Wasserstoff-Autos und ohne Wasserstoff-Autos entstehen keine neuen Tankstellen. Die hohe Entzündlichkeit wird oft ebenfalls als Nachteil genannt. Tests der Universtiy of Miami zeigen, dass ein Brand in einem Wasserstoff-Auto deutlich weniger Schaden anrichtet als ein Brand an einem Benziner – denn Wasserstoff verflüchtigt sich schnell.

Prof. Dr. Christian Mohrdieck, Geschäftsführer der Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, erklärt gegenüber Auto Motor Sport: „Bei der Brennstoffzelle handelt es sich um einen Energiewandler – sie wandelt Wasserstoff zu elektrischem Strom. Deshalb kann ein solches System nie genauso effizient sein wie eine Batterie, die ein Energiespeicher ist.“

Die Boston Consulting Group hingegen warnt in einer Studie: „Neben dem sehr realen Potenzial von grünem Wasserstoff existiert gerade ein gefährlicher Hype.“ Das letzte Wort zum Thema Wasserstoff-Antrieb ist also noch nicht gesprochen. Am Ende werden Skalierbarkeit und Forschung bestimmen, was in diesem Bereich möglich ist.