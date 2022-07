Konjunktur: Sorgen beim Dax

Symbolbild Börse.jpg

Durch Konjunktursorgen hat der Dax Verluste erlitten.

Frankfurt/Main - Mit der Gaskrise in Europa, der Gefahr von Corona-Lockdowns in China und Lieferkettenproblemen gibt es reichlich Belastungsfaktoren. Die ZEW-Konjunkturerwartungen enttäuschten denn auch deutlich. Gegen Mittag notierte der Dax 0,9 Prozent im Minus bei 12 717,32 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor 1,01 Prozent auf 25 436,62 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,77 Prozent auf 3444,81 Zähler.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten trübten sich im Juli gegenüber dem Vormonat noch drastischer ein als von Analysten befürchtet. Dies belegt das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW. Nun rücken die US-Inflationsdaten in den Fokus, die am Mittwoch erwartet werden. Im Dax verloren die schon tags zuvor schwachen Aktien von BASF nach Quartalszahlen lediglich 0,6 Prozent. Der deutsche Chemiekonzern schnitt dank Preiserhöhungen und des schwachen Euros besser als erwartet ab und bestätigte seine Jahresziele.

Weitere Kursabschläge mussten im MDax die zuletzt gebeutelten Uniper-Anteilseigner verkraften: Die Aktien des deutschen Gasversorgers gaben um fast drei Prozent nach und blieben zeitweise minimal über dem Rekordtief vom Vortag, auf das sie angesichts des befürchteten Gasstopps aus Russland abgestürzt waren.

Konjunktur: Bausektor ist besonders pessimistisch laut Umfrage

Köln - Die deutschen Unternehmen schauen immer pessimistischer auf das laufende Jahr. Nach der am Dienstag veröffentlichten neuen Konjunkturumfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet mittlerweile ein Viertel der Unternehmen für das Gesamtjahr 2022 eine sinkende Produktion. Damit hat sich die Stimmung gegenüber der Frühjahrsumfrage noch einmal etwas - um 2 Prozentpunkte - verschlechtert. Der Anteil der deutschen Unternehmen, die weiterhin mit einem Anstieg der Produktion rechnen, schrumpfte dagegen um zwei Prozentpunkte auf 37 Prozent. Fast 40 Prozent der Firmen erwarten eine stabile Geschäftstätigkeit.

Besonders schlecht ist die Stimmung der Umfrage zufolge im lange Zeit boomenden Baugewerbe. Hier rechnet mittlerweile ein Drittel (33 Prozent) der Unternehmen mit Produktionsrückgängen. Ihnen stehen nur noch 25 Prozent Optimisten gegenüber. Die Gründe sind laut IW vielfältig: «Es fehlt Material, Rohstoffe und Energie werden immer teurer, es gibt kaum Personal», listeten die Konjunkturexperten die Probleme der Branche auf. Die deutsche Bauwirtschaft drohe, in eine Rezession abzurutschen. Auch bei Dienstleistern trübte sich der Umfrage zufolge die Stimmung weiter ein, jedoch nicht in dem Ausmaß wie am Bau. In der Industrie verbesserten sich die Produktionserwartungen in den letzten Monaten dagegen wieder etwas.

Auf den deutschen Arbeitsmarkt schlägt der Stimmungseinbruch bislang allerdings noch nicht durch. Viele Unternehmen suchen der Umfrage zufolge noch Personal. Ein Drittel der Unternehmen erwartet im Jahr 2022 eine höhere Anzahl von Mitarbeitern, nur ein Fünftel einen Personalrückgang. (dpa)