Frankfurt am Main: Konjunktursorgen bringen weitere Verluste beim Dax

Die hohe Inflation beschäftig die Börsen weltweit (Symbolbild) © IMAGO/SILAS STEIN

Konjunktursorgen haben dem Dax nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag weitere Verluste eingebrockt.

Frankfurt/Main - Nach einem schwachen Wochenauftakt haben Konjunktursorgen dem Dax in Frankfurt am Main am Dienstag weitere Verluste eingebrockt. Mit der Gaskrise in Europa, der Gefahr von Lockdowns in China und Lieferkettenproblemen bleiben die negativen Einflussfaktoren vielseitig.

In den ersten Handelsminuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,63 Prozent auf 12 751,60 Punkte nach unten, während der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen 0,84 Prozent auf 25 480,06 Punkte verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,66 Prozent auf 3448,91 Zähler.

Singapur: Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gesunken. Eine allgemein trübe Stimmung auf den Finanzmärkten und wachsende Konjunktursorgen hätten auch die Notierungen auf dem Ölmarkt nach unten gezogen, hieß es aus dem Handel in Singapur. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,29 Dollar. Das waren 1,81 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 1,90 Dollar auf 102,19 Dollar. (dpa)