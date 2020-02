Großrazzia im Frankfurter Bankenviertel - Einzelne Gebäude abgesperrt

Seit Donnerstagmorgen läuft im Bankenviertel in Frankfurt eine groß angelegte Razzia. Es geht offenbar um Cum-Ex-Ermittlungen.

Im Bankenviertel in Frankfurt am Main ist es zu einer Razzia gekommen.

in ist es zu einer Razzia gekommen. Offenbar wurde die Großbank ABN Amroan durchsucht.

durchsucht. Dabei soll es um laufende Cum-Ex-Ermittlungen gehen.

Im Bankenviertel in Frankfurt läuft seit Donnerstagmorgen (27.02.2020) eine groß angelegte Polizeirazzia. Die Frankfurter Polizei rückte mit mehreren Mannschaftswagen sowie zivilen Einsatzfahrzeugen am Vormittag gegen 09.50 Uhr vor deutschen Niederlassung der Großbank ABN Amroan an. Die Behörde war aber zunächst nicht zu erreichen, auch die Bank äußerte sich zunächst nicht. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet.

Frankfurt: Razzia im Bankenviertel – Geht es um Cum-Ex-Ermittlungen?

Die Eingänge des „Marienforums“ wurden von den Polizeibeamten im Zuge der Durchsuchung gesperrt. Fahnder in zivil sollen das Bankgebäude in Frankfurt betreten haben, so die „Tagesschau“. Die ABN Amroan war als Rechtsnachfolgerin der Fortis Bank bereits im November Zielscheibe einer umfangreichen Cum-Ex-Razzia in Hessen, Bayern und den Niederlanden. Die damalige Aktion richtete sich nach früheren Angaben der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gegen sechs Beschuldigte im Alter von 50 bis 57 Jahren.

Aus gegebenen Anlass: Hintergründe des Kollegen @EricChrSmit zur Rolle der wg. #CumEx erneut durchsuchten #ABN Amro aus den Niederlanden.

Heute sammelt die StA Köln weitere Informationen https://t.co/kY127mu9Xf https://t.co/z4ABkOwSni — Volker Votsmeier (@VolkerVotsmeier) February 27, 2020

Ihnen wurde vorgeworfen, mit Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag in den Jahren 2008 und 2009 als Mittäter den Staat um etwa 53,3 Millionen Euro geprellt zu haben. Die Summe wurde bereits zurückgefordert und an die Staatskasse zurückgezahlt.

Frankfurt: Cum-Ex-Ermittlungen – Razzia im Bankenviertel

Bei Cum-Ex-Geschäften nutzten Investoren eine Gesetzeslücke. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem die Papiere gehörten. Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden. Fachleute beziffern den in Deutschland insgesamt entstandenen Schaden durch entgangene Steuereinnahmen auf zehn bis 32 Milliarden Euro. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen.

Von Marvin Ziegele

Wegen mutmaßlich betrügerischer Cum-Ex- und Cum-Cum-Praktiken muss Frankfurt viele Millionen Euro an Gewerbesteuer zurückzahlen. Die Linke spricht von einem Skandal.