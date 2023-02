Dax mit starkem Wochenauftakt

Teilen

Der Dax hat am Montag deutlich zugelegt. © IMAGO / Silas Stein

Der zuletzt von Zinssorgen belastete deutsche Aktienmarkt startet mit Aufwind in die neue Woche.

Frankfurt/Main - Der Dax schloss 1,13 Prozent höher bei 15 381,43 Punkten, zeitweise stieg er um fast 1,8 Prozent. Am Freitag hatte der Dax rund 1,7 Prozent eingebüßt und auch einen Vorwochenverlust in dieser Höhe verbucht. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Montag 0,89 Prozent auf 28 678,93 Zähler.

Für einen positiven Impuls sorgten Konjunkturdaten aus den USA, welche die Sorgen vor einer rigideren US-Geldpolitik vorübergehend abschwächten. Die Aufträge für langlebige Güter waren im Januar stärker als erwartet gefallen, sie geben einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. (dpa)