Vorzeitiges Ende: Bundesbank-Vorstand Wuermeling gibt Posten Ende 2023 ab

Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling gibt sein Amt vorzeitig ab. © IMAGO / Hannelore Förster

Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling – bisher für die Bankenaufsicht zuständig – gibt seinen Posten Ende 2023 früher als vorgesehen ab.

Frankfurt/Main - Der in Münster geborene Wuermeling habe «dem Vorstand mitgeteilt, dass er im Jahr 2024 eine neue Tätigkeit aufnehmen und deshalb zum Jahresende, einige Monate vor Ende seiner Amtszeit, aus der Bundesbank ausscheiden möchte», teilte die Deutsche Bundesbank am Freitag in Frankfurt mit.

Der Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht gehe daher zum 1. April 2023 in die Zuständigkeit von Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch über. Wuermeling übernimmt dann bis zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand der Bundesbank von Buch den Zentralbereich Statistik, der künftig Daten und Statistik heißt. (dpa)