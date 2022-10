Leichte Erholung beim Euro: Kurs steigt wieder

Teilen

Der Eurokurs konnte sich leicht von den Verlusten des Vortages erholen. © stock&people via IMAGO

Am Freitag ist der Eurokurs wieder etwas gestiegen, wodurch sich der Euro etwas von den Vortagesverlusten erholen konnte.

Frankfurt/Main - Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9984 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0037 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Kurs des Euro nach geldpolitischen Beschlüssen der EZB mit Sitz in Frankfurt und Aussagen der Notenbankpräsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung um mehr als einen Cent gefallen. Die EZB hatte zwar den Leitzins wie erwartet deutlich um 0,75 Prozentpunkte im Kampf gegen die hohe Inflation angehoben. Die Aussagen von Lagarde wurden am Markt allerdings als Hinweis gedeutet, dass künftige Leitzinserhöhungen niedriger ausfallen dürften.

Im Handelsverlauf wollten Marktbeobachter weitere Kursbewegungen beim Euro nicht ausschließen. Es stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Unter anderem haben die Anleger Daten zur Preisentwicklung in führenden Staaten der Eurozone und in den USA im Blick. Außerdem werden Daten zur deutschen Wirtschaftsleistung erwartet, die für Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen könnten. (dpa)