Euro bleibt weiterhin stabil über 1,07 US-Dollar

Teilen

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im frühen Handel 1,0765 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.jpg © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Im frühen Handel hält sich der Wert des Euros weiter über der Marke von 1,07 US-Dollar.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0765 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch tiefer auf 1,0697 Dollar festgesetzt.

In den USA ist eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abgewendet worden. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat einer vorläufigen Aussetzung der gesetzlichen Schuldengrenze zu. Zahlungsausfälle der Vereinigten Staaten hätten vermutlich schwere Verwerfungen an den Finanzmärkten und wirtschaftliche Schäden hervorgerufen.

Im Tagesverlauf rücken amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Die US-Regierung veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen haben große Bedeutung für die Geldpolitik der Notenbank Federal Reserve. Die Währungshüter sehen in dem robusten Jobmarkt vor allem zusätzliche Inflationsrisiken, weshalb ihnen eine Abkühlung recht wäre. (dpa)