Euro bleibt stabil – EZB legt Referenzkurs auf 1,0690 fest

Am Montag ist der Euro stabil in die neue Woche gestartet. © Sabine Brose/Sorge/IMAGO

Der Euro ist im Vergleich zum Freitag fast unverändert in die neue Woche gestartet.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0690 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0625 Dollar festgesetzt.

Die Woche beginnt zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig. In der Eurozone stehen am Nachmittag lediglich Zahlen zur Verbraucherstimmung auf dem Programm, die an den Märkten in der Regel nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe. (dpa)