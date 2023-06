Euro zeigt sich im frühen Handel stabil

Der Euro kostet am frühen Mittwoch in etwa so viel wie am Vorabend. © IMAGO/Blatterspiel

Am Mittwochmorgen bleibt der Euro stabil bei etwa 1,08 US-Dollar.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0793 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger gespannt nach Washington. Dort gibt am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Experten erwarten überwiegend, dass die Währungshüter ihren scharfen Straffungskurs der vergangenen 15 Monate nicht fortsetzen. Für eine Zinspause sprechen etwa die tendenziell rückläufige Inflation und die schwächelnde Konjunktur.

Fraglich ist, ob die Zinsanhebungen damit vorerst beendet wären - oder vielleicht schon bald wieder aufgenommen werden. Fachleute sind sich hier nicht ganz einig. Der in Washington geborene Fed-Chef Jerome Powell dürfte nach der Zinssitzung mit entsprechenden Fragen konfrontiert werden. (dpa)