Euro bleibt stabil - Japans Notenbank hält an Geldpolitik fest

Die EZB (Bild) hat den Referenzkurs auf 1,0590 US-Dollar festgelegt. © Jürgen Ritter/IMAGO

Vor der Veröffentlichung des monatlichen Jobberichts aus den USA hat sich der Euro im frühen Handel am Freitag kaum verändert.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0590 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0554 Dollar festgesetzt.

Der Freitag steht ganz im Zeichen des US-Arbeitsmarkts. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Jobbericht. An den Märkten werden die Zahlen mit Spannung erwartet, da sie hohe Bedeutung für die US-Geldpolitik haben. Denn die geringe Arbeitslosigkeit stellt aus Sicht der Notenbank Federal Reserve mit Sitz in Washington D. C. ein zusätzliches Inflationsrisiko dar, weil sie hohe Lohnsteigerungen wahrscheinlicher macht. Zumal die hohe Inflation zuletzt nur noch langsam gesunken ist.

Japans Notenbank bleibt auf Kurs

Japans Zentralbank mit Sitz in Tokio hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik vorerst unverändert fest. Das beschloss die Bank of Japan (BoJ) am Freitag nach zweitägiger Tagung. Es war die letzte Sitzung unter dem in Ōmuta geborenen scheidenden Gouverneur Haruhiko Kuroda, dessen Amtszeit nach einem Jahrzehnt am 8. April endet. Die kurzfristigen Zinssätze sollen mit der Entscheidung der BoJ bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. Der Yen gab in Reaktion darauf zum Dollar deutlich nach, wobei die Entscheidung der Zentralbank, am bisherigen Kurs festzuhalten, in Marktkreisen erwartet worden war.

Diesen Kurs will nach eigenen Worten auch Kurodas designierter Nachfolger Kazuo Ueda vorerst beibehalten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der 71-jährige Ökonom gilt unter Experten als «intellektueller Vater der lockeren Geldpolitik in Japan». In Marktkreisen wird nun mit Spannung verfolgt werden, wie und wann Ueda plant, die Geldpolitik zu normalisieren. Vor seiner Nominierung durch die Regierung hatte Ueda vor einem vorschnellen Ausstieg aus der jahrelang von Kuroda betriebenen lockeren Geldpolitik gewarnt. (dpa)