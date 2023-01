Euro-Kurs fällt unter 1,09 US-Dollar

Der Kurs des Euros ist am Freitag leicht gesunken. © IMAGO / Wirestock

Der Euro ist am Freitag im frühen Handel unter die Marke von 1,09 US-Doller gefallen.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0875 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Kurs liegt knapp unterhalb seines höchsten Niveaus seit neun Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Standort in Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0895 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA wird unter anderem das von der US-Notenbank Fed mit Sitz in Washington, D.C. bevorzugte Inflationsmaß PCE erwartet. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima, das auch Angaben zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthält. (dpa)