Euro hält sich über Marke von 1,07 Dollar

Der Euro notiert am Mittwoch über 1,07 Dollar. © Sabine Brose/Sorge/ IMAGO

Frankfurt/Main - Der Euro hat am Mittwochmorgen über der Marke von 1,07 Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf genau 1,07 Dollar festgesetzt. (dpa)