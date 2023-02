Euro bewegt sich am Mittwoch kaum

Teilen

Der Euro bleibt unverändert. © Joko/IMAGO

Am Mittwochmorgen bleibt der Euro stabil im Vergleich zum Dollar.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0660 Dollar und damit etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0664 Dollar festgesetzt. (dpa)