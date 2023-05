Euro steigt am Mittwoch leicht

Teilen

Der Euro legt vor den US-Inflationszahlen etwas zu (Symbolfoto: EZB). © IMAGO/Blatterspiel

Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten hat der Euro am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0959 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf US-Konjunkturdaten. Die Regierung veröffentlicht am Nachmittag Inflationsdaten. Von der Entwicklung hängt der kurzfristige Kurs der amerikanischen Notenbank Federal Reserve mit ab. (dpa)